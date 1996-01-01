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"МАКС" добрался до приморских "северов"
В Кавалерово открылось агентство страховой компании "МАКС". На церемонию его презентации в здание гостиницы "Октябрь" в центре поселка были приглашены партнеры и гости, в частности, директор местной службы занятости Ольга ДЬЯЧКОВА, директор ООО "Недра" Анатолий АБУБЕКИРОВ, директор "АМО АСО" Сергей ЛЕОНОВ, президент Федерации хоккея края Илья МИХАЛУТИН.
Как рассказал собравшимся директор филиала "МАКСа" во Владивостоке Андрей КРЕТОВ, для компании "МАКС" продвижение по приморской глубинке - одно из важных направлений деятельности. Так, открыты агентства "МАКСа" в Лучегорске, Сибирцево, Уссурийске, Спасске, Находке, Артеме, Камень-Рыболове, в планах - открытие офисов в Дальнегорске, Арсеньеве, Черниговке... В Кавалерово "МАКС" уже успел заключить за последние полгода, еще до открытия агентства, договоры с местными предприятиями, физическими лицами, начал сотрудничать с филиалами здешних банков.
Досье"МАКС" присутствует на рынке России более 15 лет. Занимается широким спектром страховых услуг. В крае филиал "МАКСа" начал работу в мае 2003 г. "МАКС" входит в десятку страховых дилеров национального рынка, занимает с 5 по 10-е места по разным видам страхования. Медицинская страховая компания "МАКС-М", которая специализируется на обязательном медицинском страховании, является крупнейшей в стране. За прошлый год Владивостокский филиал произвел страховых сборов на более чем 72 млн руб. Уставной капитал компании - 1,5 млрд. руб., из них 1 млрд - на банковских счетах, более 6 млрд в виде ценных бумаг инвестировано в развитие экономики.
Андрей Кретов торжественно вручил директору кавалеровского агентства Ирине ЖИТНИКОВОЙ печать и доверенность от гендиректора "МАКСа". Ирина поведала присутствующим о планах агентства, принципах его деятельности. Офис начинен современным компьютерным оборудованием, имеет возможность мгновенной связи с Владивостокским филиалом, с другими агентствами по краю. Агентство компании может заниматься 82-мя видами страхования, на которые у фирмы есть лицензии.
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