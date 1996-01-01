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Первичное возмущение
Конфликт между миноритарными держателями акций Сбербанка и "Роснефти" и руководством этих компаний пока удалось притушить. Вроде бы это объясняется недопониманием между сторонами - вскрывшийся факт, что хранение акций народным акционерам обходится в большую сумму, чем дивиденды, по этим акциям причитающиеся. Ну, случается. Главное, что исправляется ситуация, и Сбербанк в отношении своих акций ситуацию даже с опережением исправил.
Дело в том, пишут "ФК-Новости", что первый сигнал о непорядке прозвучал летом, накануне годового собрания акционеров "Роснефти". Тогда выяснилось, что дивиденды, начисленные по итогам 2006 года, ниже, чем заработал бы миноритарий, просто положивший свои кровные на банковский депозит вместо покупки акций "Роснефти". Дивидендов не хватит даже на оплату хранения самих акций. Народ зароптал. И вот Сбербанк с опережением, до явного проявления недовольства своими миноритариями, принял решение добровольно с октября отказаться от платы за хранение своих акций, а заодно и акций "Роснефти" (большая часть народных акционеров "Роснефти" держат бумаги на депозите в Сбербанке).
Напомним, что именно эти две компании и плюс банк ВТБ-24 распространили "народные IPO", дешевые акции, призванные показать, что страна полным ходом движется к "народному капитализму", что в первичном размещении доступных по цене ценных бумаг могут участвовать и олигарх, и сторож дядя Ваня. Правда, в случае со Сбербанком нужна оговорка: "для народа" было не первичное размещение акций, а их дополнительный выпуск. Но это сути дела не меняет.
Казалось бы, ситуация стабилизируется. Но вопросы остаются. Потому что со стопроцентной уверенностью можно утверждать: не обошлось тут без попытки предложить людям типичный "бизнес по-русски", когда товар не только не приносит прибыли, но за него еще и надо приплачивать. И проблема будет решена не потому, что бизнес решил играть по правилам, выгодным и себе, и людям. Ничуть.
Если бы не опасения массового сброса народных акций и последствий этого сброса для компаний и фондового рынка в России, вряд ли бы стоимость хранения акций пошла вниз. Не обошлось тут и без подсказки и пожеланий "свыше", поскольку там весьма заинтересованы в улучшении имиджа управляемой ими России как страны побеждающего "народного капитализма".
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