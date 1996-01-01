Новый формат Альфа-Банка расширяет возможности клиентов

Следуя концепции "Банк идет к людям", Альфа-Банк открыл во Владивостоке первое отделение нового формата по обслуживанию физических лиц - Кредитно-кассовый офис (ККО) "Владивосток-Приморский".

Формат нового ККО заметно превосходит уже существующие в Приморье системы банковского обслуживания физических лиц более высоким уровнем сервиса и предоставляет клиентам новые возможности, недоступные в прежнем режиме работы.

Символическую красную ленту по случаю открытия нового ККО разрезали управляющий филиалом "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк" Валентин ДУБИНИН и руководитель региональных продаж по Восточной Сибири и Дальнему Востоку ОАО "Альфа-Банк" Андрей ПОПОВ. После чего вместе с директором по розничному бизнесу филиала "Дальневосточный" Андреем МАТИЯШЕМ и региональным PR-директором Светланой НИКОЛЕНКО провели пресс-конференцию.

Досье Альфа-Банк, образованный в 1990 году, является одним из крупнейших банков РФ по величине активов - $15,2 млрд, и собственного капитала - $1,3 млрд. По итогам 2006 г. чистая прибыль составила $190,3 млн. В 229 отделениях и филиалах банка в России и за рубежом обслуживается более 45 тыс. корпоративных клиентов и свыше 2,4 млн физических лиц. Широкомасштабная кампания банка по открытию ККО началась в августе 2005 года. На сегодняшний день действуют более 80 отделений нового формата более чем в 20 крупнейших городах России.

- Альфа-Банк ведет агрессивную, в хорошем смысле, маркетинговую политику и не собирается ее менять, - сказал управляющий филиалом "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк" Валентин Дубинин. - Тем более что поток клиентов красноречиво свидетельствует о правильности выбранного пути.

Действительно, число ККО Альфа-Банка неуклонно растет. Только в Приморском крае в ближайшее время запланировано открыть еще два кредитно-кассовых офиса - во Владивостоке и Находке. Главная особенность офисов нового формата заключается в том, что их клиенты становятся клиентами Альфа-Банка в целом, получая доступ ко всему спектру банковских услуг, независимо от того, где они находятся и в какое отделение обращаются. ККО "Владивосток-Приморский" не исключение. Это полнофункциональное отделение работает 6 дней в неделю, с 9.00 до 20.00, и имеет дополнительную зону "24х7", позволяющую клиентам круглосуточно осуществлять до 90% возможных операций по управлению своими счетами в режиме on-line.

Среди банковских продуктов, доступных исключительно в формате ККО, немало уникальных. Так, кредитная карта Альфа-Банка имеет грейс-период (беспроцентное обслуживание) 60 дней. А направленная на женскую аудиторию "Альфа-Банк-Cosmopolitan-Visa" представляет две карты одновременно: основную и стильную Mini-карту в виде брелока (первую в России женскую банковскую карту мини-формата), с которой можно совершать все расчеты, кроме операций в банкомате. Обладательницы "Альфа-Банк-Cosmopolitan-Visa" получают солидные скидки - до 30% - в магазинах и салонах красоты, ресторанах и фитнес-клубах, туристических компаниях и SPA-центрах... Неудивительно, что годовой запас этих карт разошелся за 2 месяца.

Банковская карта "Аэрофлот-MasterCard" - это совместная программа Альфа-Банка и "Аэрофлота", которую тоже уже успели оценить клиенты. Деньги, которые вы тратите на покупки, оплату услуг и т.д., расплачиваясь этой картой, возвращаются вам в виде бонусных миль. Накопленные мили можно обменять на авиабилет или на улучшенный класс уже оплаченного полета.

Но самым оригинальным предложением ККО, которым не может похвастаться ни один из других банков, являются дистанционные каналы самообслуживания. Это и телефонный центр "Альфа-Консультант" с круглосуточной поддержкой клиентов по бесплатной линии, и банкоматы "Альфа-Кэш", работающие не только на выдачу, но и на прием денег, и позволяющий быть в курсе всех операций по вашей карте "Альфа-Чек", и интернет-банк "Альфа-Клик". А подключившись к услуге "Альфа-Мобайл", банковские операции можно осуществлять по своему мобильному телефону, всего лишь посредством комбинации кнопок! Впрочем, более подробную информацию об этих и других продуктах Альфа-Банка можно узнать непосредственно во владивостокском офисе, который расположился на Фокина, 19, и по тел. 8-800-2000-000.