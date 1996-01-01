"Финанс-Кредит": новая история кредитования

Группа компаний "Финанс-Кредит" осваивает новые направления бизнеса для ДВ региона, которые снижают общий риск в финансово-кредитной деятельности. Сфера присутствия филиалов группы постоянно расширяется и на сегодня включает в себя крупнейшие города Востока России: Читу, Владивосток, Южно-Сахалинск, Уссурийск, Находку. Об основных направлениях кредитно-финансовой деятельности и перспективах развития "ДК" рассказывает президент Группы компаний "Финанс Кредит" Оксана ИВАНОВСКАЯ.

- Группа компаний "Финанс-Кредит" появилась сравнительно недавно. В то же время профессионализм и творческий потенциал сотрудников позволили за короткое время расширить филиальную сеть и предложить универсальный перечень услуг для клиентов: граждан и предприятий.

Общество Взаимного Кредитования "Финанс-Кредит", которое входит в группу компаний и существует на рынке с 2005 г., разработало интересные сберегательные программы и разнообразные кредитные линии. Это и потребительское кредитование, ипотека, автокредитование, предоставляем также услуги лизинга. Кроме того, мы организовали ООО "Приморский Третейский Суд" с подразделением - коллекторское бюро кредитной безопасности. Сегодня оно уже работает с должниками Группы компаний "Финанс-Кредит" и другими кредиторами региона. Мы стараемся максимально обезопасить себя и своих клиентов от возникновения ситуации неплатежей.

Наша концепция ведения успешного бизнеса состоит в том, чтобы не останавливаться на достигнутом. Поэтому одной из основополагающих задач в поступательном развитии предлагаемых клиентам инструментов является создание Дальневосточного бюро кредитных историй (ДВБКИ). Осталось пройти заключительный этап регистрации, и в ближайшие дни Бюро начнет свою деятельность. Это позволит создать единую информационную базу заемщиков, которая объединит в первую очередь коммерческие банки целого региона. Совместно мы сможем обезопасить финансовую систему от нежелательных кредитов и создать базу добросовестных клиентов.

- Для чего потребовалось создавать Дальневосточное бюро?

- На 1 января 2007 года в созданных по России БКИ накоплены сведения о 15 млн заемщиках. Динамика увеличения количества заемщиков в год составляет 50-70%, что повышает внутренний спрос на данную информацию. Ведь проблема невозвращенных долгов существует.

Признаюсь, и мы столкнулись с проблемой невозврата кредитов. Говорим об этом откровенно, хотя многие кредитные организации предпочитают не распространяться о ее существовании. В своей работе они уповают лишь на существующие у них службы безопасности и рассчитывают, что риск невозврата все равно покроют выплаты добросовестного заемщика.

Есть и другая проблема - нам, дальневосточникам, в силу географической удаленности и разницы в часовых поясах порой затруднительно оперативно получить ценную информацию о потенциальном заемщике из бюро кредитных историй, расположенных в центральной части России. А выдача кредита - бизнес, который предполагает оперативность в принятии решений.

Досье По прогнозам ЦБ, сумма невозвращенных или просроченных кредитов к концу 2007 года в России достигнет 135 млрд. рублей. По статистике, риск мошенничества с развитием БКИ снижается с 5-7 до 1,5%.

- Оксана Александровна, предоставляет ли Бюро кредитным организациям гарантию исчерпывающей информации о заёмщике?

- Разумеется, для составления исчерпывающего портрета заемщика БКИ необходимо тесное взаимодействие со всеми представителями финансовой сферы экономики, это залог безопасного кредитования на будущее. В первую очередь планируем работать с коммерческими банками, финансовыми компаниями, торговыми фирмами, предоставляющими коммерческие кредиты, операторами мобильной связи, коммунальными службами. Для получения оптимального результата ДВБКИ планирует сопоставлять данные с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т. д.). Основной упор в информационном обмене, несомненно, сделаем на технической защите конфиденциальной информации. Предусмотрен также ограниченный доступ в помещения с установленной Аппаратно-программной платформой Бюро.

- Каковы главные приоритеты в деятельности Бюро кредитных историй?

- Данная организация является по сути информационным и беспристрастным посредником и для добропорядочного заемщика, и для банка-кредитора, выгодным им обоим. Кроме того, она находится под контролем Федеральной службы по финансовым рынкам. Поэтому главная задача Бюро кредитных историй - оценить риск кредитования и платежеспособность заемщика.

Бюро является хранителем кредитной истории отдельного гражданина, содержащей сведения об остатке задолженности, внесении платежей, случаях непогашения кредита и т.п. Если испрашивающий кредит обладает положительной историей, не имеет просроченных задолженностей и грамотно распределил их согласно своим доходам, то его основной бонус будет состоять в том, что банк-кредитор рассмотрит его заявку в более короткие сроки и на более выгодных условиях. Возможно увеличение размера кредита и уменьшение кредитной ставки.

Надеемся, что в результате внедрения ДВБКИ в финансовую систему Дальнего Востока более уверенно почувствуют себя все финансово-кредитные структуры. Им будет проще спрогнозировать возможность невозврата денег.

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