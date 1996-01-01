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Новый логотип ЗАО "ДельтаЛизинг"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фирменный стиль нашей компании претерпел изменения - мы поменяли логотип. Это напрямую связано с изменением позиции компании "ДельтаЛизинг" на рынке России. В 2007 году мы "преодолели" Уральские горы и открыли свое представительство в Москве. К этому событию мы готовились продолжительное время. Серьезным изменениям подвергся корпоративный сайт компании, был проведен редизайн фирменного стиля. Новый логотип, разработанный при участии наших клиентов, лег в основу новой визуальной концепции продвижения услуг компании. Считаем, что он очень интересен как с графической, так и со смысловой точек зрения.

Наш новый логотип состоит и 3-х важных компонентов:

1. Английское написание Delta указывает на наше иностранное происхождение и доступ на международные рынки капитала.

2. Подложкой является флаг. Этот элемент демонстрирует наше постоянное движение, как с точки зрения географии, так и с точки зрения улучшения качества наших услуг, динамизм в развитии и лидерство на рынках.

3.Очень интересный и необычный элемент - круг и его наполнение. С точки зрения графики содержимое круга - это фрагменты нашей английской аббревиатуры DL:

С точки зрения смысловой нагрузки элемент является китайским иероглифом "жень" - "человек" и японским "хито" - "человек, жизнь". Иероглиф вписан в круг, символизируя своеобразный "круг жизни". Данный элемент отражает наши Дальневосточные корни, с одной стороны, с другой - подчеркивает значимость людей в нашем бизнесе, как сотрудников, так и клиентов, принимающих решение работать именно с нами.

Таким образом, новый логотип наиболее полно отражает современную суть компании: "ДельтаЛизинг" - динамично развивающаяся компания с доступом на международные рынки капитала, лидер регионального рынка России, развивающийся географически по уникальному пути с Востока на Запад и претендующий на роль федерального оператора лизинговых услуг.

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