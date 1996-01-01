Банкам запретят снижать ставки

Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять в первом чтении соответствующие поправки в закон "О банках и банковской деятельности". Его сегодняшняя редакция допускает одностороннее изменение (в том числе уменьшение) кредитной организацией процентной ставки, что противоречит уже Гражданскому кодексу. Правительственные поправки должны устранить существующие противоречия.