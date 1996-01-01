КМБ-БАНК усовершенствовал лизинг для транспорта

Продукты банка "ЭкспрессЛизинг" и "СтандартЛизинг" для транспортных средств и самоходной техникой теперь смогут осуществить клиенты владивостокского и хабаровского филиалов, бизнес которых, как и предмет сделки, находится за 200 км от офиса КМБ - банка. Данное предложение распространяется на суммы финансирования свыше $ 20 тыс. (эквивалент в рублях, евро).