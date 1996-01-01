В ПримСоцБанке "Бархатный сезон"

Акция "Бархатный сезон" в "Ипотечном супермаркете" ПримСоцБанка продлится до 30 сентября. В рамках акции все клиенты, получившие одобрение на ипотечный кредит для покупки жилья в новострое в этот период, смогут оформить его по существенно сниженным ставкам, сообщили в банке. Одобрение банка действительно в течение трех месяцев.