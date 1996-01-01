АТБ улучшил условия для "положительных" клиентов...

Азиатско-Тихоокеанский Банк заявил о новых льготных условиях по кредитованию для добросовестных заемщиков. "Среди преимуществ программы - упрощенная процедура предоставления пакета документов и обеспечения кредита, льготная процентная ставка, отсутствие комиссий за открытие ссудного счета, зачисление денежных средств и за справку о наличии ссудного счета", - сообщила пресс-служба банка.