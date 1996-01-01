Всё - на карту

92% всех операций по банковским картам приходится на получение денег из банкоматов. Нередко подключение к зарплатным проектам обеспечивается в "добровольно-принудительном" порядке. В таких случаях перевод зарплаты на спецкартсчета - воля руководителя организации.

"Зарплатный проект" за 5 минут

Главный бонус работодателя при подключении к зарплатному проекту состоит в следующем. Переход на "пластик" избавит и крупные, и небольшие организации от затрат на услуги инкассаторской службы, ведения бухгалтерской документации и возврата невыплаченных денег в банк. Все информационные базы передаются исключительно в электронном виде. Предприятие перечисляет деньги на определенный счет и предоставляет банку ведомость, где указывает, кому и сколько нужно начислить.

Задача банка - распределить соответствующие суммы на пластиковые карточки работников предприятия. И что немаловажно: на предприятии, подключенном к "зарплатному проекту", должны быть установлены банкоматы. Желательно, чтобы доступ к ним осуществлялся 24 часа. Это уже плюс для сотрудников, которые даже в выходной день или в позднее время смогут получить доступ к своим кровно заработанным. По сути, все расходы банк берет на себя, т.к. самостоятельно будет иметь дело с инкассацией, скажем, для пополнения банкомата. Да и сам банкомат денег стоит. Традиционно закупают такой аппарат у германских производителей за 20 000 евро.

Менее состоятельные банки не отягощают себя установкой банкоматов в филиалах компаний, особенно если численность получающих зарплату по их меркам мала. Поэтому очереди перед банкоматами не редкость, например, перед получением стипендии в ДВГУ. Деньги столь малые, чтобы хранить на карте, и получить проблема.

Но денежный оборот требует затрат и от предприятия. В зависимости от условий заключаемого договора организации теперь приходится выделять определенные финансы на обеспечение нового средства расчета со своими сотрудниками. В среднем процессинг каждого счета стоит от 0,3 до 1%, в зависимости от вида платежной системы и от численности сотрудников. Примерно столько же берет магазин при оплате товара или услуги.

Клиентов разобрали

В ходе круглого стола, проведенного в редакции ДДГ "ЗР", представители банковского бизнеса неоднократно отмечали, что рынок зарплатных проектов в Приморье практически поделен. Конечно, безусловный лидер по привлечению клиентов Сбербанк, ему достались самые крупные клиенты. В сторонке остались маленькие ООО, ЧП, т.е. всевозможный малый бизнес.

Еще несколько лет тому назад некоторые эксперты называли в качестве условий, по которым банку было выгодно работать по зарплатным проектам с предприятием, численность сотрудников - не менее 500 человек и фонд заработной платы - не менее 800 тыс. руб.

На вопрос ДДГ "ЗР", существуют ли ограничения по подключению к зарплатным проектам, банки ответили достаточно демократично. Так, Дальневосточный банк берет на обслуживание минимум 5 зарплатных карт, открываемых организацией. МДМ-банк заключает договор с любым количеством сотрудников. Для Росбанка, Импэксбанка численность сотрудников организации значения также не имеет.

По словам Александра КУЛЕВА, начальника отдела пластиковых и стандартных продуктов Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владивосток, порог численности роли не играет. Естественно, считается примерная рентабельность проекта, но в некоторых случаях и 1 человек может быть доходнее 2-х, 3-х и т. д.

И раскинут они, и разложат

Рядовому потребителю банковских продуктов достаточно сложно разобраться во всех этих премудростях. Перед ним стоит вопрос, нужна ли ему эта карта и как ей пользоваться.

Первое. Банк, заключая договор с предприятием по зарплатному проекту, оговаривает условия - кто и сколько будет платить за обналичивание денежных средств, за изготовление карт. В данном случае платит либо предприятие, либо сам сотрудник. В филиалах московских банков заведение зарплатных VISA Electron осуществляется бесплатно в течение всего времени ее действия, как правило, 2 года. Комиссию за ежегодное обслуживание карты также не возьмут. Местные банки за выпуск берут небольшие суммы - от 40 до 180 руб.

Как отмечает Александр КУЗНЕЦОВ, начальник отдела розничных услуг ОАО "Дальневосточный банк", карты VISA Electron с магнитной полосой более востребованы, чем с микропроцессором, т.к. размер ежегодной комиссии за их обслуживание ниже.

Несомненным плюсом зарплатных проектов является подключение сотрудников предприятий ко всевозможным банковским услугам и пользованию льготными тарифами. Это и овердрафт на карты, т.е. возможность получить добавку к зарплате на лицевой счет, конечно, под проценты. Открытие дополнительных кредитных "револьверных" карт, получение ипотечных или потребительских кредитов под льготные проценты. Правда, на каждый бонус необходимо заключать дополнительный договор.