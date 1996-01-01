Во Владивостоке расскажут о закрытых ПИФах

17 сентября во Владивостоке пройдет конференция "Закрытые ПИФы для бизнеса. Недвижимость, защита и управление активами, государственно-частное партнерство".

В конференц-зале "Даймонд" отеля "Хёндэ" соберутся представители властных структур, застройщики, девелоперы, собственники и управляющие объектами недвижимости, а также все участники рынка финансовых и строительных услуг, заинтересованные в эффективном инвестировании своих активов.

Интерес к закрытым паевым инвестиционным фондам неуклонно растет. На сегодняшний день в России действуют около семисот ПИФов, из них 40% фондов являются закрытыми. По данным исследований, общий объем средств, аккумулированных в закрытых ПИФах, превышает 352 млрд руб. Специалисты объясняют такую популярность уникальными возможностями, которые дает применение конструкции ПИФа в различных сферах экономической деятельности.

Прямое (в т.ч. венчурное) инвестирование в промышленные и торговые предприятия, в создание основных средств, а также строительство и развитие объектов недвижимого имущества является одним из основных факторов успешного развития любого региона.

Использование конструкции закрытых ПИФов позволяет сделать проект более привлекательным для иностранных инвесторов, что связано как с понятной и давно знакомой за рубежом конструкцией паевых инвестиционных фондов, так и со значительными налоговыми преимуществами, предоставляемыми нерезидентам по сравнению с национальными инвесторами при инвестировании через ПИФ.

Приморье является одним из ключевых регионов России и имеет большой потенциал для использования закрытых ПИФов. Но несмотря на очевидные преимущества, которые предоставляют закрытые ПИФы, до сих пор они недостаточно активно используются представителями различных направлений бизнеса. Основной причиной этому видится недостаток информации.

Компания IMAC, высоко оценивая потенциал Приморья, ставит целью популяризировать с помощью этой конференции новый и стремительно набирающий популярность инструмент инвестирования в реальный сектор экономики - закрытый ПИФ.

Всё это, по мнению организаторов, окажется полезным для бизнес-сообщества и даст ему возможность развиваться более активно.