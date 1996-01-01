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Почему российские аналитики стали смелее в прогнозах?
Не самая приятная тенденция последних лет, когда Правительству России приходилось корректировать прогнозы роста ВВП в сторону снижения, кажется, наконец, сломана. Итоги 2007 года, похоже, действительно будут лучше ожидавшихся.
Причем теперь именно независимые эксперты, еще недавно подвергавшие сомнениям все выкладки Минфина и Минэкономразвития, дружно дают фору чиновникам по части прогнозного оптимизма.
Впрочем, пишут "ФК-Новости", первыми заговорили об опережающем росте ВВП все же в правительстве. Глава МЭРТ Герман ГРЕФ на встрече Владимира ПУТИНА с министрами заявил, что по сравнению с 2006 годом ВВП вырастет на 7,2-7,4%. Министр при этом напомнил, что при прежнем прогнозе рост составлял 6,5%.
Среди последователей МЭРТ самый оптимистичный прогноз у специалистов компании "Тройка Диалог" - 7,8%. Он был пересмотрен еще в мае, чему способствовал 20-процентный рост инвестиций. Среди экспертов, пожалуй, только специалисты компании Merrill Lynch не нашли поводов для пересмотра своего прогноза роста ВВП России в 7%.
Характерно, что высокие темпы экономического роста как сотрудники ведомства Германа Грефа, так и независимые аналитики объясняют высокой инвестиционной активностью. Это опровергает расхожие тезисы о том, что в России лишние нефтедоллары не могут найти себе эффективного применения. Ведь инвестиции растут не сами по себе, а в связи со стабильным нарастанием инвестиционного спроса, который свидетельствует о том, что в промышленности и строительстве сохраняются самые позитивные настроения. Благоприятной становится ситуация даже в обрабатывающих производствах, много лет отстававших от потребительского сектора.
Впрочем, при уникально высоком уровне потребительского спроса, который сейчас сложился в России, по-прежнему в его удовлетворении очень значительна роль импорта. Тем не менее превосходство экспорта далеко не исчерпано, что также становится одной из основ экономического роста.
Нельзя не отметить и тот факт, что аналитики на удивление синхронно со специалистами федеральных ведомств не видят глобальных рисков для отечественной экономики. Не смущают экспертов ни упорное "замораживание" средств Стабфонда, ни перекосы в банковской сфере. Последнее тем более странно, что опережающий рост ВВП сейчас предсказывают и те, кто еще полгода назад предрекал банковский кризис и трудности на фондовом рынке. Наиболее осторожные эксперты все же напоминают, что задержать рост ВВП может свертывание программ кредитования из-за недофинансирования банков, которое напрямую связано с жесткими антиинфляционными мерами Центрального банка, который не скрывает готовности продолжать "стерилизацию" избыточной денежной массы.
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