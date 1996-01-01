Россельхозбанк добрался до Кавалерово

Владельцы личных подсобных хозяйств пос. Кавалерово могут рассчитывать на кредиты в размере до 300 тыс. руб. В поселке открыта кредитная площадка Россельхозбанка.

Как сообщил ведущий специалист райадминистрации по сельскому хозяйству Николай ЛАПОХА, размер кредитов для фермеров и коллективных хозяйств зависит от их доходов. Правда, средства по кредиту будут пока по-прежнему выдавать не в Кавалерово, а в арсеньевском отделении Россельхозбанка. Но в перспективе в Кавалерово будет открыт дополнительный офис банка.