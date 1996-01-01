Слагаемые банковского роста

4 сентября исполняется 15 лет со дня основания Акционерного коммерческого банка "Муниципальный Камчатпрофитбанк". Крупнейший банк Камчатского края широко представлен в Дальневосточном регионе. За 15 лет существования собственный капитал банка увеличился в 7 раз.

Об основных областях деятельности банка и о перспективах развития Владивостокского филиала ДДГ "ЗР" рассказал Сергей ДЕВЯТНИКОВ, и.о. директора ФАКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) в г. Владивостоке.

- Сергей Леонидович, для новейшего периода развития российского банковского сообщества 15 лет - возраст достаточно солидный. Согласитесь, что 90-е ушедшего века были непростыми и для финансовой сферы не в последнюю очередь. Что из этого времени вынес Камчатпрофитбанк? Чего добился?

- За 15 лет динамичного развития Муниципальный Камчатпрофитбанк стал высокотехнологичной, современной финансово-кредитной организацией, предоставляющей полный комплекс банковских услуг для предприятий и частных лиц. У банка достаточно развитая инфраструктура - 5 офисов в Петропавловске-Камчатском, филиалы в Вилючинске и Владивостоке, представительства в Москве и Санкт-Петербурге, которые в дальнейшем постепенно будут трансформированы в филиалы. Взвешенная стратегия и высокий кадровый потенциал позволяют банку добиваться достойных финансовых результатов и стабильно занимать первые места в рейтингах банков региона. По данным "РБК-Рейтинг" на начало 2007 г., банк входит в число 300 крупнейших банков России.

В Камчатском крае банк занимает традиционно лидирующие позиции среди местных кредитно-финансовых учреждений. Значительные цели стоят и перед Владивостокским филиалом банка, потенциал которого на сегодня далеко не реализован. Новые кредитные программы, расширение в целом продуктовой линейки при неизменном высоком клиентоориентированном подходе - вот слагаемые качественного роста, и мы в выполнении поставленных задач уверены.

- Ваш филиал будет развивать направления, которые успешно опробованы на Камчатке, или выберет иные ориентиры?

- Конечно, планов у нас много, но, полагаю, мы начнем с того, на что стоит равняться. На сегодняшний день в Камчатпрофитбанке более 40 тыс. дальневосточников имеют депозиты, из них почти 1000 человек - с момента основания банка. Это говорит о том, что банк и клиентов связывает доверие. Например, во Владивостокском филиале вклады населения выросли за последнее время более чем в 2 раза. Индивидуальный подход к клиенту, выработанный за годы существования банка, позволяет также устанавливать договорной взаимовыгодный курс обмена иностранной валюты.

И, конечно же, немаловажное направление - кредитование. В банке обслуживается в данной области более 1 000 корпоративных клиентов - крупные промышленные предприятия, органы государственной власти, представители малого и среднего бизнеса.

Две трети всех кредитов предоставляется преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса на их развитие, укрупнение. Камчатпрофитбанк, и в частности наш филиал, обеспечивает операции по экспортно-импортным сделкам, проведение которых основывается на новейших банковских технологиях. Оправдывая свое название, Муниципальный Камчатпрофитбанк активно сотрудничает с муниципалитетами, кредитуя их на важные для каждого жителя Дальнего Востока мероприятия.

Для физических лиц Камчатпрофитбанк активно разрабатывает новые выгодные программы кредитования: на потребительские цели под залог имеющейся недвижимости. Cегодня осваивается новое востребованное направление - ипотечное кредитование.

- Каковы ближайшие планы филиала?

- Полагаю, что до конца года мы активно заявим о себе в сфере потребительского кредитования. Ипотечные программы кредитования также будут играть не последнюю роль в комплексе предложений от Камчатпрофитбанка. Мы можем об этом говорить уже сейчас, т.к. существует положительный опыт работы в Камчатском крае. Одним из существенных ориентиров дальнейшей деятельности филиала будет служить и развитие зарплатных проектов, и в целом рассчитываем приступить к эмиссии пластиковых карт "Золотая корона" именно здесь, во Владивостоке. В перспективе - внедрение карточных продуктов одной из международных платежных систем. Словом, наша клиентская политика будет по-прежнему построена на четком понимании того, что непосредственный контакт клиента и специалиста по обслуживанию - наиважнейший элемент в системе отношений банк-клиент.