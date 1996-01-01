Мелочный вопрос

Местные СМИ бьют тревогу - в Приморье нет мелких металлических денег. Ни в коей мере не хотим раздувать скандал. Напротив, хотим спросить - а зачем она, эта мелочь?

Не скроим, что в маленьком поселковом магазине, несомненно, должен быть наличный кассовый расчет, как и в автобусах, газетных киосках или маленьких магазинчиках-ларьках. А зачем он в продовольственных и промышленных супермаркетах, авиакассах, дорогих бутиках, ювелирных магазинах, магазинах техники и электроники?

В этих сферах обслуживания у всех нас, потребителей, просто должна быть альтернатива - банковский терминал, где каждый покупатель может с легкостью расплатиться своей дебетовой или кредитной картой.

Но куда там. Сами банкиры объявляют о фактах сознательного отказа предприятиями торговли и сферы услуг примимать банковские карты и делают они это для увеличения объема наличности в своих закромах. Как стало известно ДДГ "ЗР" из своих источников, чтобы уговорить владельца магазина во Владивостоке установить терминал, банкирам приходится объяснять, что электронное устройство вполне можно отключить на время. Так можно сделать в случае, если оборот, прошедший за день по безналичному расчету от покупателей, достиг "белого" лимита, который торговая точка готова показать за день. И даже на таких условиях соглашаются со скрипом.

Собственно и мы, потребители, в своей расчетной культуре не далеко ушли. Уверенно идем к банкомату и обналичиваем свою зарплату, когда на двери магазина красуются аккуратно приклеенный перечень пластиковых карт, с помощью которых можно расплатиться. 49,1% операций в Приморье с использованием карт, по оплате товаров (работ, услуг) совершается через банковские терминалы.

Но вернемся к нашей мелочи. Предприятия розничной торговли и сферы услуг Приморья отказываются принимать в качестве платежа, что называется, звонкую монету вследствие ее низкого номинала и соответственно нести издержки по ее пересчету, сортировке, упаковке, транспортировке и сдаче в банки края. Соответственно эту мелочь розница банкам не сдает, а финансовые учреждения становятся заложниками дефицита. В некоторых источниках даже фигурирует ответ "РКЦ "Первомайский", который ссылается на нехватку металлической монеты из-за отсутствия поставок из регионального хранилища. За второй квартал этого года поступило 167 мешков с монетой. При этом необходимо 500 мешков.

Однако, как сообщил ДДГ "ЗР" в отделе внешних и общественных связей ГУ Банка России по Приморскому краю, в настоящее время расчетно-кассовые центры края имеют достаточный запас разменной монеты для удовлетворения потребностей населения. Подобное заявление сделал и первый заместитель председателя ЦБ Георгий ЛУНТОВСКИЙ. По его данным, имеющихся в наличии в Приморском крае запасов монет достаточно для обеспечения как минимум трехмесячной потребности. Аналогичная ситуация и в Хабаровском крае.

Выходит, палка о двух концах - с одной стороны предприятия розницы отказываются возиться с копейками, и тем более не желают афишировать свой реальный оборот, принимая к расчету пластиковые карты, с другой - не считаю мелочь.

Может быть, пришло время и муниципальным властям совместно с налоговиками расшифровать местную "Серую кошку" и установить размер среднемесячного оборота для нашей розницы, при котором наступает обязанность предоставить потребителю возможность осуществить расчет платежной картой. Или хотя бы выйти с инициативой по внесению поправок в Налоговый кодекс. Тогда и проблемы с мелочью исчезнут.