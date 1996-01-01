Что такое IPO

Рано или поздно каждая компания должна задумываться над своим стратегическим развитием. Каким видится бизнес в будущем, как этого добиться. Но характер стратегических решений таков, что для них требуется не только значительное напряжение всего персонала компании, но и значительное количество ресурсов.

Стратегия - это коренные изменения, и все изменения должны быть подкреплены достаточным количеством ресурсов. Иначе будет как в сказке: "Посадил дед репку, выросла репка. Тянет-потянет, а вытянуть не может. И т.д. Пока не пришла мышка, что и изменило в конечном счете баланс ресурсов в положительную сторону".

Конечно, в текущей деятельности также необходимы ресурсы, но в значительно меньшем объеме. И вот здесь-то и возникает вопрос: как их получить?

Вариантов немного: кредит, заем у собственников, продажа собственных акций/долей, заем у неограниченного круга лиц, выпуск акций для свободной продажи неограниченному кругу лиц (IPO) или для ограниченного круга лиц (закрытая подписка).

Оговорюсь сразу - IPO возможно только для немаленьких компаний. И, кроме того, для компаний, которые не вчера созданы. Еще лучше - если компания с долгой историей и хорошим имиджем.

Из перечисленных инструментов стратегическими, то есть ориентированными на долгосрочность, можно рассматривать все. Но все-таки каждый из способов обладает своими особенностями. И эти особенности необходимо сопоставлять с риском - стратегические решения могут сработать не по плану или эффект будет хуже, чем предполагалось. И в этом случае заемные схемы становятся дополнительным камнем, так как необходимо нести обязательства по выплате процентов постоянно. Тогда компания, несмотря на то, что проект в конечном счете станет прибыльным, может "проесть" его задолго до получения отдачи.

С точки зрения долгосрочности наиболее интересным является выпуск акций, который доступен только акционерным обществам. И тут уже все зависит от суммы проекта и готовности передать право собственности над значительной долей компании сторонним акционерам.

Если проект предполагается значительный и существующие акционеры компании готовы отдать часть контроля, то наилучшим способом может стать IPO. Правда, такой способ налагает на компанию огромную ответственность и диктует необходимость проведения значительных изменений в компании.

Рассмотрим подробнее. Как я уже сказал, IPO - это выпуск акций для неограниченного круга лиц. Можно провести сравнение с выпуском обычного товара. Ведь акции тот же самый товар, только его нельзя пощупать руками. А значит и подходить к этому процессу необходимо так же. Это означает серьезную подготовку компании и рынка к восприятию нового товара. Надо же убедить будущих собственников, что приобретение акций компании им выгодно, правда в долгосрочном плане. И если сможете убедить - тогда у вас появляются ресурсы, по которым компания будет выплачивать дивиденды после получения прибыли.

Для того, чтобы убедить будущих акционеров, компания должна стать максимально прозрачной в информационном отношении. Многие компании такая необходимость может сразу отпугнуть. Но почему? Ведь ваши действия, результаты - все это не секрет для конкурентов. Тогда почему бы не формализовать процесс информирования внешней среды и не взять его под контроль? Если не можешь предотвратить атаку - возглавь ее. И тогда информация о компании становится мощнейшим инструментом воздействия не только на будущих акционеров, но и на потребителей, да и на конкурентов тоже.

Как показать будущим акционерам выгоду? Достаточно просто. Они должны видеть, что компания не стоит на месте, развивается, получает прибыль, справляется с негативными ситуациями. Поставьте себя на место будущего покупателя - кому вы поверите, той компании, которая постоянно твердит о проблемах с тарифами на электроэнергию, на засилье импортных товаров, или той, которая постоянно говорит об успехах, о том, что еще один проект успешно реализовался, что получена прибыль, что производство перестроено для снижения затрат и это принесло дополнительную прибыль?

Вот так же будут думать и будущие акционеры.

Можно сказать, что компания должна будет провести брендинг, то есть завладеть умами потребителей, но не только. Это означает еще и перестройку процессов компании. Там, где есть нестыковки с провозглашаемыми принципами бренда, - все должно быть исправлено. Принцип простой - слова не должны расходиться с делом. Утрированно можно привести пример: компания публикует информацию, по которой она делает все, чтобы угодить своим потребителям. Потребитель и будущий акционер звонит по телефону, чтобы задать какие-нибудь вопросы, а его начинают гонять от одного сотрудника к другому или, что еще хуже, просто грубо поговорят. И все! Этого будет достаточно в наш век информационных технологий, чтобы ваше IPO провалилось. Слухами земля полнится.

А потом? Если не внедрить принципы корпоративного управления после IPO (точнее лучше до), то акции вашей компании будут цениться ниже, чем аналогичные. А ведь на одном проекте дело не заканчивается. Аппетит приходит во время еды. И чем ниже будет стоимость акций на биржевых площадках, тем сложнее будет провести следующее IPO, тем труднее будет договориться с акционерами на одобрение серьезных действий. Так недалеко и до принятия решения о смене генерального директора. Поэтому, начав процесс, называемый IPO, останавливаться уже нельзя.

Поэтому я и говорю, что это не только мощнейший инструмент, но и огромные обязательства. Выбор есть всегда. Любое стратегическое решение - это риск. Но риск можно сделать управляемым.