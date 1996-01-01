Кредитуемся, не отходя от кассы

Если вы не хотите утруждать себя походом в банк, можно сделать проще - обратиться за кредитом на покупку некоторых материалов напрямую в магазин.

Например, в "Строймаркете" выдают покупателю кредит на приобретение сантехники, что ему будет стоить 23% годовых при возврате. Конечно, есть возможность заплатить кредит и преждевременно, но на всю сумму. Для этого в магазине специально создан кредитный кооператив.

Магазин "Апекс" также предлагает шикарно обустроить вашу ванную комнату за счет кредитных средств, которые предлагает "Кредитный остров" под 17-22% годовых и на один год. Платежи рассчитываются равными долями, т.е. являются аннуитентными.

Кредит досрочно можно погасить, внеся всю сумму задолженности. При ежемесячных платежах, которые будут немногим более, чем запланированные, остаток не пересчитывается.