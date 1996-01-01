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Долгие обязательства - не повод для страха
Сегодня, по сути, только с помощью ипотеки среднестатистический россиянин со среднестатистическими доходами может приобрести жилье. Но пока далеко не каждый нуждающийся в собственных квадратных метрах решается связать свою судьбу с банком на долгие годы. Порой причина тому - обычные домыслы, страхи. В рубрике "Азбука ипотеки" "ЗР" сегодня отвечает на самые распространенные вопросы читателей.
- Среди множества рекламы слишком трудно выбрать одну банковскую программу. Подскажите, как быть?
- Сейчас рынок ипотеки так устроен, что обращаться напрямую в банк заемщику выгодно буквально в нескольких случаях: если в банке обслуживается организация, в которой он работает (тогда там, скорее всего, есть особые условия для работников организации), если у потенциального заемщика там открыт депозит (или другие счета) или если банк проводит акцию по привлечению клиентов и предлагает специальные условия. Чаще всего в банк выгоднее приходить не самостоятельно, а через ипотечного брокера. Такие услуги предлагают большинство риэлторских компаний, обычно для этого у них есть специализированное отделение. Например, во Владивостоке этим занимается риэлторская компания "Монолит - Р".
- Не придется ли мне выплачивать срочно кредит, если у банка возникнут проблемы? А может, это даже хорошо будет, если банк обанкротится и про мой кредит забудут?
- Если у банка возникли проблемы в период заключения вашей сделки, то она, скорее всего, сорвется, а вот если кредит получен, квартира куплена, то вам просто придет уведомление, что платежи теперь нужно делать по другому адресу. Ипотечные долги во всем мире считаются очень привлекательными для банков, их охотно возьмет и новый собственник. Принципиальный момент: условия платежей (сроки, проценты и т. д.) не могут измениться в одностороннем порядке ни при каких обстоятельствах, они установлены раз и навсегда вашим договором.
"Банкротство банка, на сегодняшний день, событие крайне редкое. Но даже в этой ситуации никто не придет и не опишет квартиру. Ведь это имущество заемщика, пусть и залоговое. Любые изменения, происходящие в банке, ни в коем случае не отразятся на обязательствах клиента. Сумма и график гашения кредита сохранятся в соответствии с ранее заключенным договором", - подтвердила менеджер группы продвижения кредитных продуктов Восточного экспресс банка Елена РУСАНОВА.
- Насколько сегодня выгодно покупать жилье в кредит?
- "Если жилье дорожает быстрее фиксированной ставки по кредиту, то выгодно. Конечно, лучше зафиксировать стоимость жилья текущую, нежели через год-два. В нашей компании есть статистика на этот счет. У людей, которые в 2003 году покупали жилье через ипотеку, средний ежемесячный платеж составлял 4-6 тыс. руб. Сегодня даже снять однокомнатную квартиру на эти деньги невозможно. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех лет экономическая выгода от кредита есть, даже с учетом того, что тогда процентная ставка была 15-18% в рублях. Экономическую выгоду от ипотечного кредита можно увидеть в среднем через 5 лет", - отвечает генеральный директор приморского ипотечного агентства "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА.
- Страшно вступать в ипотеку, ведь это очень большой кредит на долгий срок.
- Долгие обязательства - не повод для страха. Это всего лишь хорошая возможность купить жилье в рассрочку. И чем дольше срок таких отношений, тем более легки для бюджета ежемесячные выплаты. "Хочу отметить, что большинство ипотечных кредитов выплачиваются досрочно - средний срок выплат составляет около 5 лет", - добавила Елена Русанова.
- Кому принадлежит квартира, купленная с помощью ипотеки?
- Распространено мнение, что квартира, приобретенная по схеме ипотечного кредитования, остается в собственности банка до момента погашения задолженности по кредиту. На самом деле заемщик берет у банка деньги в долг на покупку квартиры, которая в дальнейшем, до момента погашения кредита, будет выступать в качестве залога. После совершения сделки купли-продажи полноправным владельцем квартиры становится заемщик. В квартире можно жить, прописать семью, сделать ремонт. При согласовании с банком сдавать ее в аренду.
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