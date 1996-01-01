"МАКС" застраховал порт "Первомайский" на $360 млн

ЗАО "МАКС" во Владивостоке заключило генеральный договор страхования грузов с ОАО "Владивостокский морской порт "Первомайский", говорится в сообщении страховщика. По условиям договора, застрахованы погрузочно-разгрузочные работы на территории порта. Сумма ответственности "МАКСа" составила $360 млн. Срок договора - один год. Ежемесячно портом "Первомайский" совершается более 20 крупных погрузочно-разгрузочных операций, стоимость грузов по каждой из них составляет в среднем $1,5 млн.