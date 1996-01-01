НеСтойкий оловянный доллар

Разговоры о том, что доллар вскоре потеряет свои позиции или, напротив, будет стойким, оставаясь на уровне 26 руб., в августе 2007 г. уже неактуальны. Уже сегодня Центробанк России оценил североамериканскую валюту в 25,48 руб. за единицу, а некоторые приморские банки покупают его у населения за 25 руб.

Темпы дедолларизации

Сбережениям в долларах в настоящее время отдают предпочтение всего около 5% россиян. Как стало известно ДДГ "ЗР", в последнее время во Владивостоке чеки "Американ Экспресс" стали чаще покупать за доллары. В основном их владельцами становятся те, кто планирует приобрести автомобиль. Сейчас, видимо, держатели долларов предпочитают их скинуть, нежели оставить под матрасом, а рублями накопленными - расплатиться.

В чем же загадка удешевления доллара? Это либо целенаправленная и искусственная политика правительства по борьбе с инфляцией, за которой логично проглядывает подготовка к выборам президента, а посему в России должно быть все спокойно, или это долгожданная экономическая тенденция, свидетельствующая о повышении доверия к российскому рублю и полной его конвертируемости.

Кто больше матери-истории ценен?

Так все же благо или вред несет в себе укрепление рубля? Рассмотрим данный вопрос через призму мнений наших экспертов.

Существующая экономическая ситуация в настоящее время свидетельствует о сохранении тенденции 2007 г. к плавному снижению курса доллара, считает Сергей ДЕВЯТНИКОВ, и.о. директора ФАКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО), г. Владивосток. Вместе с тем политика дорогого доллара, несомненно, выгодна как экспортирующим отраслям экономики под флагом олигархического бизнес-сообщества, так и выгодна собственно государству, избыточно наполняющему золотовалютные резервы. Курс на контролируемое падение доллара в России, по мнению Девятикова, к концу 2007 г. ожидается на уровне 25,10-25,20 руб. за доллар.

Аналогичного мнения придерживается Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток". По его словам, продолжится укрепление рубля и к доллару, и к основным мировым валютам. Несмотря на то что после любого масштабного движения игрокам нужно зафиксировать прибыль, выше отметки 25,7 руб. за доллар в этом году курс уже не пройдет, а вот нижняя граница колебаний может доходить и до 25 руб. Однако избыточному укреплению рубля будут препятствовать валютные интервенции Центробанка.

В то же время инфляция не является прямым следствием соотношения стоимости рубля/доллара, скорее, наоборот, полагает Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор ККО КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), г. Владивосток. Большая инфляция в рублевой зоне может спровоцировать укрепление доллара, меньшая - его ослабление. Инфляция - это или следствие неудовлетворенного спроса, или следствие увеличивающихся издержек. В России естественные монополии являются одними из генераторов инфляции издержек.

И в шутку, и с биг-маком

Реальная стоимость доллара сегодня, конечно, не 25,50 руб. По словам Ивана Нагибина, в настоящий момент рубль недооценен к доллару более чем на 60%, но по сравнению с ситуацией пятилетней давности его недооцененность снизилась почти на треть. Но это оценка достаточно искусственных факторов - реальной покупательной способности и биржевого курса валют.

"Опираясь на расчеты соотношения уровня потребительских цен в США и России, некоторыми экспертами выводится курс на уровне даже 10-11 руб. за доллар, - замечает Сергей Девятников, - Уровень потребительских цен в России, разумеется, несопоставим с США. Но истина лежит, как правило, где-то посередине. И реальный курс доллара в настоящее время можно определить на уровне 18-20 руб. за доллар".

Подобные доводы можно привести в отношении во многом шутливого индекса биг-мака от журнала The Economist. Согласно ему, исходя из соотношения стоимости знаменитого бутерброда от Макдональдс, реальный курс доллара составляет на сегодня 15,2 рубля. Но подобные расчеты также свидетельствуют о том, что самыми адекватно оцененными, согласно бургерономике, валютами являются денежные единицы Венесуэлы, Колумбии и Бразилии.

В то же время Вячеслав Тертышный считает, что индекс биг-мака - это расчет по паритету покупательной способности валют, к этому расчету стоит относиться серьезно, и рассматривать как один из индикаторов стоимости пары валют.

Если же исходить из такого фактора, как обеспеченность валют реальными ценностями, то картина будет еще более значительной. Иван Нагибин указывает на то, что золотовалютные резервы и Стабфонд России в настоящий момент существенно превосходят находящуюся в обращении рублевую массу и ВВП. В то время как США имеют государственный долг, сопоставимый с ВВП, а их внешний долг превосходит ВВП в пять раз. То есть доллары практически ничем не обеспечены, и их реальная стоимость является заложницей готовности других стран принимать их в качестве оплаты за услуги. Рубль же реально обеспечен существенно сильнее, чем его текущая покупательная способность. А потому вперед, к мировой конвертации рубля.