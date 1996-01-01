Когда Россия станет главной в Европе?

В 2050 году Россия станет ведущей европейской страной, опередив нынешних лидеров - Италию, Великобританию и Германию. Ну а после достижения этой вершины можно будет включиться в гонку за лидерство в мире наравне с азиатскими странами и США.

Как подсчитали эксперты американского инвестиционного банка "Голдман Сакс", мы будем впереди Европы всей по размеру национального внутреннего валового продукта. А ведь еще не так давно нам отводили лишь роль энергетического придатка крупнейших мировых держав. Словно в подтверждение расчетов американцев, наша статистика показала бурный промышленный рост этим летом.

Американцы разложили все по полочкам. Путь нашей экономики вперед расписан как по нотам. То есть по датам.

Итак, к 2018 году позади нас останется Италия, в 2024-м мы обгоним французов, в 2027 году - Великобританию, а в 2028-м и Германию - нынешнего лидера европейской экономики. Так что уже в 2030 году мы можем спокойно отпраздновать победу над Европой и задуматься о других, более крупных конкурентах - в Азии и Америке.

Первое место среди европейцев совсем не означает общемировой победы. Нас по-прежнему будут опережать Китай, США, Индия, Япония и даже Бразилия и Мексика. И ничего удивительного здесь нет - все давно уже ждут прорыва от стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Мексика, которая бурно растет на поставках в США, в последнее время все активнее наращивает собственную мощь и за счет сотрудничества с БРИК. Ну а Америка и Япония будут развиваться в свойственных им темпах.

Темпы роста нашей экономики сейчас вызывают только положительные отзывы у иностранных экспертов. Не так давно и Международный валютный фонд, и Организация экономического сотрудничества и развития повысили свои прогнозы по России. Теперь они ожидают не менее 7% (МВФ) и 6,5% (ОЭСР) роста в 2007 году. Пока действительно все общемировые тенденции в нашу пользу. И не стоит обижаться, что большую часть роста нам в очередной раз приписывают за счет высоких цен на энергоресурсы. Этим нужно просто разумно пользоваться.

Но цены на нефть уже не единственное наше преимущество. Экономика, как свидетельствует статистика, растет уже за счет подъема промышленного производства. За первый летний месяц промпроизводство выросло на 4,5% по отношению к маю, а по отношению к июню прошлого года - на 10,9%.

Это только подтверждает наши перспективы как одного из мировых экономических лидеров. И возможное седьмое место в мире, безусловно, следует считать нашим достижением. Правда, нужно понимать, что первое место в Европе к этому времени нам обеспечено лишь по одному показателю - общему объему ВВП. А это для такой крупной страны, как наша, момент приятный, но не решающий. Гораздо важнее для каждого россиянина - сколько из этого общего объема приходится на его душу.