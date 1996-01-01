Восточный экспресс банк потратит деньги на расширение бизнеса

27 июня Восточный экспресс банк привлек субординированный займ на сумму $43 млн с погашением через 10 лет по ставке 11%. Большая часть привлеченных средств пойдет на расширение бизнеса в Северо-Западном регионе и Москве.

Как сообщили в пресс-службе банка, первоначально планировалось привлечь $30 млн, но конечная сумма займа возросла до $43 млн. Организаторами сделки выступили ABN AMRO Bank N.V., Standard Bank Plc.. Соорганизатор - ОАО "УРСА Банк". Основным платежным агентом стал Bank of New York. Согласно российскому законодательству, эти средства можно включать в расчет собственного капитала, благодаря чему банк планирует существенно повысить свою капитализацию. И если на 1 апреля 2007 г. его собственный капитал составлял 993 млн руб., то теперь превысит 1 млрд.