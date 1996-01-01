Промсвязьбанк и Сельско-хозяйственный банк Китая отныне "корреспонденты"

Промсвязьбанк и Сельскохозяйственный банк Китая /Agricultural bank оf China/ подписали договор об установлении прямых корреспондентских отношений. Корреспондентский счет в юанях будет открыт в филиале "Суйфэньхэ" Сельскохозяйственного банка Китая, в рублях - во Владивостокском филиале Промсвязьбанка.