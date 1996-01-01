"Первая страховая" вышла на приморский рынок

"Первая страховая компания" открыла филиал во Владивостоке. Это сороковое региональное подразделение компании и десятое, открытое с начала года. Директором филиала назначена Ольга КУПРИКОВА. Ранее она работала заместителем директора местного филиала одной из страховых компаний федерального уровня. Ожидается, что владивостокский филиал предложит в регионе весь спектр продуктов и программ компании как для розничного страхования, так и для корпоративных клиентов.