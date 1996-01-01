МДМ-Банк снизил процентные ставки по ипотеке

МДМ-Банк объявил о снижении процентных ставок по программе ипотечного кредитования физических лиц на приобретение всего комплекса недвижимости. Новые процентные ставки снизились, в среднем, на 0,5-1%. Так, например, при покупке в кредит недвижимости минимальная процентная ставка в рублях теперь составит 10,5% вместо 11,5%.