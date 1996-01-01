Оплата коммунальных платежей и штрафов ГАИ на Морвокзале

С 6 августа жители Владивостока смогут оплачивать коммунальные платежи в операционной кассе Владивостокского филиала АКБ "Балтийский банк развития". Здесь же принимаются штрафы ГАИ. Касса располагается в здании Морского вокзала, что очень удобно для клиентов. Именно здесь находится большинство офисных зданий, в которых работают тысячи людей. Банк также предлагает воспользоваться этими услугами и в остальных офисах Балтийского Банка Развития в гг. Владивостоке и Уссурийске.