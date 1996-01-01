Даешь банкизацию страны

По данным Ассоциации российских банков в России, на 100 тысяч населения приходится 14 точек банковского обслуживания. Во Франции этот показатель в 3 раза выше, в Австрии - в 4 раза. И хотя в последние несколько лет банковский сектор страны активно развивается, он еще не соответствует современным реалиям - ни по уровню капитализации и объемам активов, ни по срокам кредитования экономики, ни по другим показателям. Вопросы развития банковской системы обсуждались в Благовещенске на совместном выездном заседании Всероссийского банковского совета, Комитета Ассоциации российских банков по региональной политике и Банковского клуба Амурской области. В его работе приняли участие около 100 представителей банковского сообщества из 64 регионов страны.

Тема встречи - повышение роли банков в выполнении национальных проектов и социально-экономическом развитии регионов. Обсуждалась проблема доступности банковских услуг для жителей средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов. Именно такое поручение дал Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам заседания президиума Госсовета в ноябре 2006 года правительству, Центральному банку и Ассоциации российских банков (АРБ). Символично, что обсуждение этой актуальной проблемы состоялось на Дальнем Востоке, где, по образному выражению одного из участников заседания, донести услугу до населения в прямом смысле означает довезти ее в отдаленные населенные пункты по бездорожью. И если связью сегодня можно обеспечить практически любой населенный пункт с помощью спутника, то иные инфраструктурные проблемы глубинки только силами банков пока не решить.

В своем докладе "Банкизация России и развитие регионов" председатель Всероссийского банковского совета, президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН подчеркнул, что национальная банковская система существенно отстает от развитых стран по целому ряду важнейших показателей. Например, по объему активов разрыв с Великобританией составляет 22 раза, с Францией - 15 раз. Уровень капитализации нашей банковской системы в 14 раз ниже, чем в США, в 8 раз - чем в Германии. Между тем капитализация банковской системы, по словам Г. Тосуняна, в последующем это - кредитование, капитализация экономики, а далее - конкурентоспособность всей экономики и в конечном счете статус страны и ее уровень экономической безопасности.

ФОР: нужен дифференцированный подход

По данным АРБ, кредиты предприятиям на срок до трех лет в России составляют 28% от общего объема кредитования, в то время как в Европейском Союзе 52% кредитов выдаются на срок свыше 5 лет. И хотя последний показатель у нас динамично растет (три года назад он составлял лишь 14%), до уровня развитых стран нам пока далеко. Банковское законодательство, по мнению участников заседания, не стимулирует развитие системы. Не работает на нее ни ставка рефинансирования ЦБ, ни Фонд обязательного резервирования (ФОР).

- Ряд стран очень эффективно развиваются без этого в некотором смысле атавистического инструмента. Но даже те, кто использует ФОР, стимулируют через него долгосрочные привлечения и долгосрочное кредитование, - заметил весьма эмоционально Гарегин Тосунян, - у нас ФОР используется на краткосрочную "привлеченку", чтобы стабилизировать и минимизировать риски, но на долгосрочные пассивы он не распространяется. И тем самым банку говорят: "Можешь - привлекай ресурсы на долгий срок, не будем на тебя накладывать этот косвенный налог. А не можешь, извини, для управления рисками придется перечислять определенные суммы в ФОР."

Поддержали докладчика в этом смысле и другие выступающие, в том числе и председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ. Он заметил, что банкиры ощущают настоятельную потребность экономики в длинных ресурсах. И если бы была решена задача дифференцированного подхода к резервированию, это существенно облегчило бы ситуацию с длинными кредитами, которые стали бы для субъектов экономики дешевле.

Тепличных условий не будет

Тему доступности банковских услуг для населения средних и малых городов продолжил председатель Комитета АРБ по региональной политике, вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир МЕХРЯКОВ, который заметил, что 60 млн человек (а это 42% населения России) сегодня не получают качественных банковских услуг. В числе негативных факторов, влияющих на развитие отрасли, - высокий уровень концентрации банковского капитала в Москве и столичном регионе. Здесь концентрируется до 60% банковских инвестиций, хотя сосредоточено только 10% населения и 15% экономического потенциала страны. По словам Владимира Мехрякова, усиливается зависимость регионов от ограниченного числа столичных банков, которые к тому же не стремятся доносить банковские услуги в отдаленные населенные пункты.

- Сегодня в депрессивные регионы не пойдет частный бизнес, об этом говорили неоднократно. И если мы хотим, чтобы там услуги были, значит, необходимо участие государства.., - подчеркнул председатель комитета по региональной политике. - Государство должно проводить более взвешенную политику, и - повторю этот тезис - государство сделало грубейшую ошибку, когда позволило Сберегательному банку закрыть 1200 филиалов в регионах. Тогда во главу угла ставились вопросы рентабельности подразделений. Но никто не думал, что в некоторых деревнях люди не могут получать банковские услуги. Сегодня эту проблему решаем с помощью Россельхозбанка, но уже за другие деньги.

Остановился Владимир Мехряков и на проблеме сокращения числа региональных банков. За последние несколько лет в ряде краев и областей их стало меньше в разы, а в некоторых из них, например в Еврейской автономной области, своих банков и вовсе не осталось.

- В регионах банки умирают. И если вы хотите, чтобы там местные банки были, нужно учитывать региональные особенности и подходить к этому вопросу дифференцированно, - подытожил вице-президент Ханты-Мансийского банка.

Хотя этот тезис разделили не все участники заседания. Взаимоотношение крупных системных и региональных банков вызвало дискуссию. Если регионалы не хотят мириться с обстоятельствами и выражают надежды на преференции власти, то представители крупных банков не видят особой разницы в том, кто владеет контрольным пакетом того или иного банка - местные жители или представители московского капитала. Как заметил вице-президент ОАО "Банк Зенит" Михаил ЕРМАКОВ, после покупки их банком двух региональных эти филиалы не уменьшили своего присутствия на местном рынке и активного участия в работе банковского сообщества. Вопрос не в том, что это грозит суверенитету сообщества. В этом есть элемент сепаратизма или детской игры в прятки. Надо просто правильно работать с инвесторами, чтобы "деньги вернулись на родину".

Председатель правления банка "Нальчик" Борис ЭНДРЕЕВ, напротив, выразил мнение, что крупные московские банки идут туда, где есть лакомый кусок, скупая региональные банки. В конкурентной борьбе крупные банки откровенно демпингуют, чтобы вытеснить с рынка региональные кредитные учреждения. Это не идет на пользу системе в целом. "Все банки, которые выполняют требования Центрального банка, имеют право на существование", - подчеркнул руководитель банковского сообщества Кабардино-Балкарии.

С последним тезисом согласился директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил СУХОВ. Правда, если некоторые представители малых банков под правом на существование подразумевают некую господдержку, то представитель ЦБ считает, что создавать преференции тому или иному кругу банков в виде особых тепличных условий нельзя, потому что "в тепличных условиях ничего здорового не вырастет". Во многом на сегодняшний день, по мнению Михаила Игоревича, выживаемость и роль местных банков зависят от их коммерческих способностей привлечь капитал.

Важно не опоздать

По мнению представителя Банка России, менеджеры кредитных организаций пока недостаточно полно используют свои возможности, в том числе в вопросах капитализации. Ряд инструментов повышения капитализации (например, слияние), по его мнению, применяются как исключение. Достаточно редки примеры, когда банк присоединяется к финансовой компании или компании, которая владеет банковской недвижимостью, тем самым вовлекая некие активы в банковский капитал.

- Такого рода примеры есть, но они тоже скорее исключение, - заметил Михаил Сухов. И добавил, возможно, огорчив некоторых участников заседания: - Если говорить о капитализации, то общий принцип действий будет таким: никаких льгот, общий рецепт и общее направление деятельности - повышение открытости, которая рано или поздно привлекает к себе деньги инвесторов. Тут важно, конечно, не опоздать.

Останавливаясь на проблеме обеспеченности банковскими услугами, представитель Центробанка заметил, что с точки зрения развития инфраструктурной сети Дальневосточный федеральный округ и Амурская область на фоне других регионов смотрятся достаточно хорошо, и это говорит о большом потенциале. Но в Амурской области некоторым сдерживающим фактором выступает общий уровень доходов населения, который отстает от среднероссийских показателей и показателей по федеральному округу. При росте доходов имеющаяся уже банковская инфраструктура даст гораздо более высокий рост объемов банковских услуг, что сейчас наблюдается в других регионах страны, подчеркнул Михаил Игоревич.

Офис должен быть мобильным

Он также рассказал, что принятые недавно ЦБ меры по облегчению условий открытия новых внутренних структурных подразделений, так называемых операционных офисов, оказывающих широкий круг ритейловых услуг, принес положительные результаты. В рамках федерального округа такие офисы открываются теперь в уведомительном порядке, что, по предварительным оценкам, снижает затраты на открытие на 25-30% . "Уже первые два месяца существования этой инструкции дали 55 новых точек банковского обслуживания в стране. Открыли операционные офисы 23 российских банка в 40 регионах", - поделился Михаил Сухов. При введении этой инструкции было мнение, что она стимулирует идти в регионы московские банки. Оказалось не совсем так. В большинстве случаев как раз средние региональные банки вышли в соседние субъекты.

Продолжая сравнения с зарубежным опытом, Михаил Сухов заметил, что во многих странах банки уже не ставят задачу увеличения структурных подразделений, поскольку способы доставки банковских услуг потребителям в современных условиях кардинально меняются. Банковский сервис на основе электронных технологий и мобильной связи не потребует открытия большого количества дорогостоящих внутренних структурных подразделений, но потребует адаптации банков к работе с клиентами в новом, электронном виде.

- А здесь у нас очень серьезный разрыв. Судя по тому, что наши банки не сразу восприняли возможность оплаты услуг за мобильную связь через сеть своих банкоматов, можно предположить, что в этой части они не так разворотливы, как хотелось бы, - заметил М. Сухов. - Но сейчас еще не поздно начать взаимодействовать на региональном уровне с электронными сетями передачи информации... Кто первый возьмет этот рынок, тот в конечном счете и будет основным поставщиком банковских услуг.

- Мы зациклились на строительстве офисов, - поддержал представителя ЦБ председатель правления ОАО "Банк Аскольд" Валерий ГУЗУН, добавив, что в развитых странах практически все услуги уже сегодня можно получить по телефону. И если банки не смогут оперативно адаптироваться к новым условиям, то могут потерять некоторые рынки, как это произошло с переводами денежных средств. Для развития идеи и обсуждения темы мобильного банкинга он предложил провести специальное заседание Всероссийского банковского совета.