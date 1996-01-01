"МАКС" застраховал краны ВМТП

Филиал страховой компании "МАКС" во Владивостоке заключил договор страхования имущества юридических лиц с ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), говорится в сообщении страховщика. По условиям договора, страховой защитой по полному пакету рисков (кроме риска переворачивания) обеспечены два электрических рельсовых портальных крана "Готвальд" и "Сокол". Сумма ответственности страховщика превысила 62,4 млн руб. Срок договора - один год. Отметим, что "МАКС" страхует риски порта уже второй год.