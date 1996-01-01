ПримСоцБанк расширил состав правления

Cовет директоров ПримСоцБанка принял решение о расширении количественного состава правления банка с 5 до 6 человек и ввел в состав правления со 2 июля Сергея МАРИНИНА.

Совет директоров также утвердил персональный совет правления: председатель правления Дмитрий ЯРОВОЙ, первые заместители председателя правления Галина Доценко и Сергей БАБИЧЕВ, заместители председателя правления Олег ЛЕВИН, Сергей Маринин и Владимир ШАПОРЕНКО.