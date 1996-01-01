Далькомбанк наградили за прозрачность

ОАО "Далькомбанк" стал одним из 35 лауреатов Всероссийской почетной премии "Экономическое возрождение России" нынешнего года. Представители хабаровского банка получили в награду инсталляцию "Хрустальная капля" и почетное звание "Лучшая компания России - лидер экономического возрождения".

Среди номинантов премии, которая вручалась в Москве, - предприятия и организации из разных регионов России из сферы промышленности, связи, металлургии, машиностроения, строительства, финансов. Главные требования при оценке номинантов - финансовая чистоплотность, корпоративная прозрачность и экономическая эффективность. Критериями для отбора являются финансовые показатели бухгалтерской отчетности, а также анализ информационной открытости компании при помощи государственных и коммерческих регистров, данных аналитических рейтинговых агентств, СМИ.