Инфляция подвела вкладчиков

Июньская инфляция отрицательно сказалась на доходности банковских вкладов. По данным исследования БДО Юникон, депозиты, открытые как в рублях, так и в иностранной валюте, обесценились на 0,3-1%. В то же время в июне ПИФы зафиксировали доходность на уровне от 2 до 10,5%.

Исследование БДО Юникон было проведено по показателям Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, Росбанка, "Уралсиба", Газпромбанка, Райффайзенбанка Австрия, Альфа-Банка, банка "ВТБ Северо-Запад", "Возрождения", ВТБ 24, Импэксбанка, Ситибанка, "Петрокоммерца" и УРСА Банка.

За июнь рублевые вклады в 15 крупнейших российских банках обесценились в зависимости от срока действия на 0,29-0,67%. Основную причину этого в БДО Юникон видят в высоком уровне июньской инфляции, которая составила 1%, сообщает РБК daily. Инфляция не обошла стороной и валютные вклады: доходность по долларовым вкладам за июнь снизилась на 0,8-1,08%, по вкладам в евро - на 0,84-1,08%. В мае отрицательную доходность показали рублевые вклады и вклады в евро, которые обесценились в среднем на -0,145 и -0,95% соответственно. В то же время вклады в долларах принесли своим владельцам доход на уровне от 0,54 до 0,77%.

"Рублевые вклады по-прежнему останутся самыми доходными и популярными по сравнению с вкладами в других валютах, - говорит управляющий директор блока "Розничный бизнес" Банка Москвы Александр ШЕРСТЮКОВ. - Думаю, их объемы продолжат расти, хотя и не такими галопирующими темпами, какие наблюдаются в кредитовании". "Вклады являются средством не получения доходности, а сохранения средств от инфляции, ведь ставки по ним, как правило, колеблются на уровне плановой инфляции в стране. Для получения доходности лучше инвестировать средства в ПИФы или ОФБУ", - говорит первый зампред правления Татфондбанка Екатерина ДЕМЫГИНА.

В выигрышной ситуации в июне оказались пайщики. На российском фондовом рынке в июне преобладал повышательный тренд: индекс РТС за месяц вырос на 6,6%. В результате, отмечают в БДО Юникон, реальная рублевая доходность паевых фондов в зависимости от вида ПИФа и выбора управляющей компании могла доходить до 10,58% для фондов акций, до 7,3% для фондов смешанных инвестиций. Ранее в результате майского падения индекса РТС на 8% многие ПИФы зафиксировали убытки. За май реальная рублевая доходность фондов акций в зависимости от вида ПИФа и выбора управляющей компании колебалась в пределах от -9,61 до 2,62% для фондов акций, от -7,73 до 0,4% для фондов смешанных инвестиций.