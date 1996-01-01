Заработать на скупке акций на внешнем рынке вряд ли удастся

Окунуться в бурные волны фондового рынка сегодня может каждый. Были бы средства. На Западе существуют сотни паевых фондов, из их ряда Franklin Templeton, Aviva, World Investment Opportunmes Funds и многие другие. Также есть возможность вложить средства в хедж-фонды различных управляющих компаний, правда, начиная с $5 тыс.

Пришло ли время российским частным инвесторам диверсифицировать свои вложения, используя зарубежные паевые фонды, дабы найти там стабильность и предсказуемость, либо запастись отдельными акциями и облигациями западных компаний, ДДГ "ЗР" объяснили эксперты.

Стабильно низкая доходность

Наталья ВОЙЧУК, директор представительства УК "Тройка Диалог" во Владивостоке, отмечает, что у дальневосточников есть возможность покупать паи зарубежных ПИФов. Сегодня "Тройка Диалог" продает паи Troika Europe Fund, в этот фонд включены акции 100-150 европейских компаний, в том числе таких как Nestle (Швейцария), Royal Bank of Scotland (Швеция), Allianz, Deutsche bank, Deutsche Telecom (все - Германия) и др.

"Доходность нашего Европейского фонда, - отмечает Наталья Войчук, - с момента формирования (конец марта 2007 г.) составила 7%. Однако, инвестируя средства в фонды развитых стран, не стоит ожидать высокой доходности. Это можно сделать для диверсификации портфеля".

По мнению, Сергея ДЕВЯТНИКОВА, и.о. директора ФАКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) в г. Владивостоке, не существует сколько-нибудь серьезных факторов, ограничивающих возможности россиян в приобретении финансовых активов зарубежных компаний. Сделать это достаточно просто как через классического брокера, так и используя систему интернет-трейдинга, например QUIK. Другое дело, насколько это нужно рядовому инвестору, ориентированному на долгосрочные вложения. Российский фондовый рынок характеризуется определенной нестабильностью, вызывающей своими колебаниями опасения такого инвестора. С другой стороны, взлеты и падения котировок предоставляет поистине неограниченные возможности для спекулятивных операций профессиональным трейдерам.

Татьяна РОВИНСКАЯ, аналитик Группы компаний "АЛОР", также полагает, что приобретать акции и облигации зарубежных компаний имеет смысл только для высокопрофессионального инвестора. С точки зрения экономики покупка акций крупной западной компании в расчете на то, что этот актив будет приносить 1-2% прибыли в год, целесообразна, лишь если инвестор собирается вложить сотни миллионов долларов, чтобы получить большой пакет, который позволит принимать участие в управлении предприятием.

Шансы есть всегда

Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор ККО КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Владивостоке напротив, видит необходимость в диверсификации рисков, в том числе между разными глобальными рынками. Такие риски могут быть снивелированны, если деньги инвестора будут вложены не только в российские ценные бумаги, но также в ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость за рубежом. Примерный состав портфеля инвестора может быть таким: российские акции - 20%, Международные акции - 25%, акции развивающихся рынков (Азия, Африка, Лат. Америка) - 15%: конвертируемые акции - 5%, недвижимость в Азии (наиболее перспективный рынок) - 5%, российские облигации - 20%, инструменты денежного рынка (депозиты, облигации) - 10%.

Юрий ХИТЕЕВ, начальник отдела активных и пассивных операций ОАО "Альфа-Банк", филиал "Дальневосточный", замечает, что возможность покупки паев зарубежных ПИФов на российском рынке задекларировала и Управляющая компания КИТ Фортис Инвестментс . Планировалось, что продажи такого рода паев начнутся в июне этого года. Однако данный инструмент рассчитан, прежде всего, на состоятельных клиентов. Альтернативным вариантом для частных инвесторов являются общие фонды банковского управления (ОФБУ), которые дают возможность вкладывать в акции иностранных компаний.

В поисках панацеи

Несмотря на большие перспективы российского фондового рынка, даже в Приморье частные инвесторы считают: "Уж лучше у меня будут акции "Дженерал Моторс" и расти они будут на 0,9%, чем я приобрету акции любой другой российской компании, котировки которой могут рухнуть в любой момент, учитывая нашу нестабильную ситуацию".

"Действительно, - замечает Наталья Войчук, - каждый инвестор, конечно, по-своему оценивает риски. Хотя я сомневаюсь, что у нас много людей, которые владеют большей информацией о "Дженерал Моторс", чем, например, о Сбербанке, Внешторгбанке или РАО "ЕЭС". Если же смотреть на динамику акций General Motors за последние 3 года, отмечает Наталья Войчук, то стоимость их серьезно менялась - с $45 в 2005 г., упав до $20 в 2006 г. и затем достигнув текущего значения в $35. Это лишний раз доказывает, что фондовый рынок любой страны может как расти, так и падать. Разумнее доверять профессионалам, которые отлично разбираются в ситуации на российском фондовом рынке.

С данной точкой зрения соглашается и Сергей Девятников: "Увы, иностранные ценные бумаги не панацея от всех бед и 100%-ной гарантии надежности тоже не дают. Всем известные Coca Cola или, например, Walt Disney, достигшие исторического максимума в 2000 г., сейчас едва ли дотягивают до его половины. Следовательно, о поголовной надежности и стабильном долговременном росте американских и прочих иностранных голубых фишек тоже говорить не приходится".

По словам Татьяны Ровинской, грядущие парламентские и президентские выборы, безусловно, обусловили вывод западными инвесторами части средств с российского рынка и приостановление фазы бурного роста. Это нормальное явление накануне выборов. Как только западный капитал получит подтверждение о неизменности политического и экономического курса, проводимого Россией, он вернется. Произойти это может уже этой осенью. Так что сейчас складывается очень хороший момент для "входа" в российский рынок акций или ПИФов.