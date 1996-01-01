В банк за кредитом на образование

Наступила пора вступительных экзаменов. С каждым годом бюджетных мест в университетах становится все меньше и меньше. Поэтому многим родителям приходится платить за образование своего ребенка, но как это сделать, если заработной платы с трудом хватает на пропитание и одежду. Есть выход - взять в банке кредит на обучение.

В каких банках и по каким условиям можно взять кредит на образование? Взяв за основу свою ситуацию, когда на 4,5 года учебы потребуется заплатить 162 тыс. руб., заработная плата заемщика 15 тыс. руб. и возраст 18 лет, я прозвонила несколько банков, которые предоставляют услуги кредитования. Как оказалось, немного банков предоставляют кредит на образование, и у каждого разные условия для получения кредита.

Судите сами. Возрастная категория заемщика во всех банках одинакова - от 22 до 68 лет. В моем случае заемщиком будет выступать один из родителей. Во всех банках требуется полный пакет документов, включая справку о доходах заемщика и 2-х поручителей с владивостокской пропиской.

Например, в Востокбизнесбанке при оформлении кредита оплачивается разовая комиссия: 1% от суммы кредита - это 1620 руб. Кредит выдается на 3 года, при этом первые 2 года комиссия составляет 17% годовых, а после 2-х лет - 18%.И еще одним условием является обязательное страхование жизни заемщика на время выплаты кредита. Банк предлагает это сделать через агентство "Альфастрахование", агент которого непосредственно находится в банке.

В Примсоцбанке максимальная сумма кредита на образования 150 тыс. руб. на срок до 3 лет. Оплачивается разовая комиссия 3% от суммы кредита - 4,5 тыс. руб., годовая комиссия - 14% и 0,5% ежемесячная. А главное - банк производит безналичный платеж, т. е. непосредственно перечисляет деньги в банк, где обслуживается учебное заведение. В моем случае можно взять кредит на сумму 108 тыс. руб. на 3 года. Разовая комиссия при этом составит 3 240 руб. После выплаты кредита на недостающую сумму можно взять еще один кредит сроком на 1, 5 года.

В банке "Приморье" образовательного кредита нет, но есть потребительский, который можно использовать на оплату образования. Минимальная сумма кредита - 100 тыс. руб., максимальный срок предоставления - 5 лет под 22% годовых. Разовая комиссия при его оформлении составит 0,5%, или 810 руб. По условиям банка заемщик должен застраховать жизнь и инвалидность в страховых компаниях, рекомендуемых банком.