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Денежный перевод за минуту
Собираюсь отправить деньги сестре на Украину. Подскажите, какие документы мне нужно приготовить и каковы средние ставки по денежным переводам во Владивостоке?
Основные правила переводов таковы: в банк вы должны прийти с паспортом, в дальнейшем ваши данные фиксируются в заявлении на денежный перевод.
Как проконсультировали "ЗР", вам необходимо знать ФИО получателя перевода, его паспортные данные не потребуется. Кроме того, у вас есть возможность выбрать отделение банка, где получение перевода будет наиболее удобно для вашего родственника. Если же вы направляете перевод в филиал банка-отправителя, ваш родственник может прийти в любое отделение данного банка в своем городе и получить перевод. Для этого он должен сообщить свою фамилию и данные отправителя, а также цифровой код, который вы должны заблаговременно ему сообщить. Имейте в виду, что стоимость денежных переводов по СНГ составляет 2-3% от суммы (исключение - Western Union). Перевод поступит в течение суток. К примеру, если вы направляете $ 50, то комиссия составит $3.
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