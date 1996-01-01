Денежный перевод за минуту

Собираюсь отправить деньги сестре на Украину. Подскажите, какие документы мне нужно приготовить и каковы средние ставки по денежным переводам во Владивостоке?

Основные правила переводов таковы: в банк вы должны прийти с паспортом, в дальнейшем ваши данные фиксируются в заявлении на денежный перевод.

Как проконсультировали "ЗР", вам необходимо знать ФИО получателя перевода, его паспортные данные не потребуется. Кроме того, у вас есть возможность выбрать отделение банка, где получение перевода будет наиболее удобно для вашего родственника. Если же вы направляете перевод в филиал банка-отправителя, ваш родственник может прийти в любое отделение данного банка в своем городе и получить перевод. Для этого он должен сообщить свою фамилию и данные отправителя, а также цифровой код, который вы должны заблаговременно ему сообщить. Имейте в виду, что стоимость денежных переводов по СНГ составляет 2-3% от суммы (исключение - Western Union). Перевод поступит в течение суток. К примеру, если вы направляете $ 50, то комиссия составит $3.