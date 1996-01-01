"Росгосстрах" - законодатель страховой моды

Рынок страхования в России в последнее время переживает волну роста. Каковы тенденции современного рынка, как сегодня нужно работать в страховой сфере - эти и другие вопросы "ДК" обсуждает с генеральным директором одной из успешных страховых компаний "Росгосстрах - Дальний Восток" Юрием ШАТОВЫМ.

- Юрий Борисович, начнем с рыночных тенденций, каковы они в данный исторический период, с чем связаны и долго ли продлятся?

- Страхование сегодня явно на взлете. По итогам прошлого года страховой рынок вырос приблизительно на 17-20%. Сегодня изменения, которые происходят на этом рынке, можно сравнить с тем, что было на заре становления российской банковской системы. Я долгое время проработал в банках и знаю этот период достаточно хорошо. По аналогии с развитием банковской системы можно предположить, что страховой рынок будет развиваться столь же активно еще лет шесть-семь. Затем волна роста и жесткой конкурентной борьбы сменится спокойной планомерной работой. Страховые компании к этому времени должны наработать опыт и нарастить мускулы. Если же говорить о региональном страховом рынке, то его развитие идет в рамках общероссийских тенденций.

- Какие факторы обеспечили страховому рынку такое развитие?

- Рынок заметно двинулся вперед с 2003 г., после того как государство ввело обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) . С введением ОСАГО страховщики получили огромную базу клиентов, которым стали предлагать и другие виды страхования, включая, кстати, и долгосрочное страхование жизни. Но сейчас действительный рост рынку дают добровольное страхование транспорта - КАСКО, и страхование имущества. Причем клиентами здесь выступают как юридические, так и физические лица. Отрадно, что все больше руководителей предприятий начинают воспринимать страхование как реальную защиту своих экономических интересов и все охотнее страхуют свое имущество и машины.

- Многие компании терпят большие убытки по страхованию гражданской ответственности. Мы слышим, что обсуждается предложение увеличить страховую премию по ОСАГО. Ваше мнение на этот счет...

- Большое влияние на прибыльность или убыточность работы страховой компании оказывает сбалансированность страхового портфеля. Убыточность многих компаний по ОСАГО достигает 70% и более, есть и такие, где она превышает 100%, это уже прямой убыток для компании. Чтобы его покрыть, она вынуждена оттягивать деньги из других видов страхования. В итоге дело может закончиться уходом с рынка. Если вы следите за информацией, то слышите, что та или иная компания лишилась лицензии на страхование. Таким образом происходит отток с рынка тех, кто вел неправильную политику по формированию портфеля.

Убыточность Приморского филиала компании "Росгосстрах - Дальний Восток" в 2006 г. по ОСАГО составила 48%. Хороший показатель для приморской компании, имеющей в своем портфеле около 190 тысяч договоров по автогражданке. Кстати, на показатель низкой убыточности по ОСАГО влияют многие факторы: качество клиентской базы (клиенты, соблюдающие правила дорожного движения, имеющие большой опыт вождения); страховые резервы, позволяющие компенсировать убыточность по ОСАГО; развитая система информационных потоков как внутри организации, так и в ее внешнем окружении, система и технология урегулирования убытков и т.д.

- К слову, об урегулировании убытков. Давайте поговорим о сервисе для клиента.

- Мы давно считаем, что сервис - это главное в страховом деле, именно уровнем сервиса можно успешно конкурировать на современном страховом рынке. Соответственно, мы предъявляем повышенные требования к этой процедуре. В нашем филиале работает краевой центр урегулирования убытков (ЦУУ), имеющий свои подразделения во всех городах и районах Приморья. Везде работают обученные специалисты, которые по единой программе в жестко определенные сроки вам окажут услугу: примут заявление, рассчитают ущерб, предложат на выбор ремонтную мастерскую...

Дополнительная возможность, которую предложат клиенту в ЦУУ при незначительном происшествии, - это услуга "Зеленый коридор". При несложном ДТП эксперту бывает достаточно одного взгляда, чтобы оценить ущерб и назвать сумму погашения. В этом случае клиенту нет необходимости собирать и представлять справки, и выплата производится в срок от 3 до 5 дней. Для клиента - это прежде всего сервис, для компании - повышение производительности труда, снижение ресурсозатрат на обработку документов. "Зеленый коридор" позволяет нам работать оперативно. К перечню сервисных услуг можно добавить и наличие в "Росгосстрахе" единого на всю страну колл-центра, работающего круглосуточно. Что бы ни произошло с клиентом, он может бесплатно звонить, и ему обязательно ответят и подскажут, что делать дальше. Все эти меры позволяют нам привлечь массового клиента.

- "Росгосстрах" называют законодателем моды на страховом рынке. Как это удается, у вас работают какие-то особые люди?

- Действительно, мы постоянно совершенствуем страховые продукты и предлагаем рынку что-то новое. Наша головная компания в Москве имеет огромный методический центр с целым рядом исследовательских подразделений, где работают высококвалифицированные специалисты, которые занимаются, так сказать, "изобретением" страховых продуктов.

- Прокомментируйте возможности, которые дают людям, например, ипотечная программа или конкретно программа вашей компании - "Росгосстрах-Бизнес", каким образом вы подошли к реализации этих продуктов?

- Сегодня эти страховые продукты являются одними из самых активно продвигаемых. Что касается ипотечной программы, то мы ее предлагаем в рамках плотного взаимодействия с ипотечным центром, с банками и риэлторскими компаниями. Предположим, банк выдает физлицу ипотечный кредит на строительство. Роль страховой компании заключается в страховании рисков, которые несет заемщик. Мы страхуем заемщика как от несчастного случая, так и его залоговые обязательства, например, квартиру. Такая схема взаимодействия выгодна всем участникам сделки. Благодаря правильно выстроенной стратегии предоставления ипотечных кредитов ипотечная программа двигается и успешно работает в Приморском крае.

Есть и другие программы кредитования, которые мы реализуем совместно с банками. Например, автокредитование. В настоящее время банки активно кредитуют население на покупку машин. Соответственно, мы страхуем и заемщиков, и их машины. Мы работаем со многими автосалонами и банками, которые представлены на территории края.

Что касается страхования малого и среднего бизнеса, то данную программу мы запустили в 2006 г. Начали с организационной и просветительской работы - совместно с администрациями края, районов и муниципальных образований проводили круглые столы, где рассказывали о том, как мы можем работать с малым и средним бизнесом, как будем его страховать, какие он при этом будет получать преференции.

Программа дала определенные результаты. Можно говорить о том, что малый и средний бизнес повернулся лицом к страхованию. В бюджетном послании губернатор края Сергей ДАРЬКИН сказал, что темпы роста предпринимательства в крае оказались выше среднероссийских на 7-8%. Это серьезные цифры. Думаю, здесь есть и определенная заслуга страховщиков, которые берут на себя ответственность за различные предпринимательские риски. Мы не останавливаемся на этом. Программа "Росгосстрах-Бизнес" будет работать и дальше.

- У вас сильный, хорошо подготовленный штат и менеджеров, и страховых агентов. Как вам удается найти таких людей?

- Уровень подготовки персонала - это одно из важных конкурентных преимуществ любой компании. Поэтому мы серьезно озабочены качеством своего персонала. В Росгосстрахе каждый день кто-нибудь где-нибудь учится: в Москве, Новосибирске или во Владивостоке. Мы проводим бизнес-школы, тренинги, семинары. У нас обширная программа по работе с вузами как на территории Дальнего Востока и Приморья, так и в целом по России. Везде, где студенты интересуются страховым делом, мы оказываем им поддержку. Все это позволяет нам иметь самые лучшие кадры.

- Расскажите о каком-нибудь примере из опыта страховых агентов, где ярко видна работа на результат.

- Таким примером является наша выездная бригада. Со всего края собираются страховые агенты (как опытные, так и стажеры), которых мы вывозим в пригород, селим в санаторий недели на две, проводим тренинги и отправляем агентов, так сказать, "в поле". Проходит немного времени, и там, где раньше была злая собака, сегодня с радостью открывают двери со словами "пришел наш страховой агент". Кстати, самый лучший показатель качества страховых продуктов компании - это то, что страховые агенты их покупают для себя и своей семьи. Их к этому никто не принуждает, они покупают страховки добровольно, потому что хорошо их знают и могут оценить по достоинству. Я как любитель таежного отдыха застрахован в своей компании от клещевого энцефалита, застраховал свою жизнь, имущество и машину.

- Юрий Борисович, как удержать высокий заданный темп, как не отстать в конкурентной борьбе?

- Известно, что кто не растет быстрее рынка, тот опаздывает. Каждый год нужно закладывать себе рост в соответствии с рыночными темпами и стремиться его достичь. А для этого нужно всегда быть в курсе ситуации на рынке, уметь анализировать деятельность конкурентов, знать потребности своих потребителей, а все это вместе значит - много работать.