Долгосрочные стратегии - признак развития территорий

В мае в Казани прошло ежегодное собрание совета управляющих директоров Европейского банка реконструкции и развития. В нем принимали участие полпред Президента РФ в ДВФО, губернаторы, представители исполнительной и законодательной власти региона. Камиль ИСХАКОВ на встрече с главой ЕБРР г-ном ЛЕМЬЕРОМ, сообщив о грядущих изменениях в экономике округа и возрастающих в связи с этим потребностях в инвестициях, призвал банк к большей активности на Востоке России.

Диалог был продолжен во время недавнего визита в Приморский и Хабаровский края директора по корпоративному бизнесу, главы Московского офиса ЕБРР Эрика РАСМУССЕНА. В эксклюзивном интервью "ДК" он и глава представительства ЕБРР на Дальнем Востоке Елена ДАНЫШ рассказали о том, в каких дальневосточных проектах участвовал банк и какие приоритетные направления обозначены в его стратегии на ближайшие годы.

- Сколько лет работает на Дальнем Востоке представительство ЕБРР? Расскажите о реализованных здесь проектах.

Е. Даныш: - Представительство ЕБРР во Владивостоке было создано в 1995 году, через четыре года после основания банка. Это был третий региональный офис в России после Москвы и Санкт-Петербурга, а первые проекты датированы 1994 годом. Одним из них было "Кубакское золото" (кредит в 38 млн евро на разработку золоторудного месторождения в Магаданской области). Этот проект стал одним из первых успешных примеров международного сотрудничества в регионе.

Тогда же Приморское морское пароходство получило кредит в 36 млн евро на строительство на Украине четырех танкеров, а ДВМП - 13 млн евро на строительство в Польше трех контейнеровозов. Сегодня оба пароходства самостоятельно работают на международном рынке заимствований.

Хорошо получился проект "Бурятзолота" (переоборудование и расширение двух золотодобывающих шахт). Не менее важным был проект Новой телефонной компании (НТК). Ее корейский партнер взял на себя проектные риски, а мы помогли ему с рисками политическими.

В Камчатском проекте "Мутновская геотермальная электростанция" впервые в России была реализована концепция независимой электростанции. Это был проект в государственном секторе под суверенную гарантию. Кстати, он получил награду от международных экологических организаций. ГеоТЭС успешно работает.

В 2002 году ЕБРР выделил суверенный кредит на строительство дороги Чита - Хабаровск.

Еще хотелось бы отметить успешное сотрудничество с компанией "Дельта-Лизинг", которая стала партнером ЕБРР в предоставлении финансирования малым и средним бизнесам в регионе Дальнего Востока и Сибири. Компания получила два кредита от ЕБРР, причем второй кредит был синдицирован, т.е. часть кредита была представлена иностранными банками. Это первая частная компания на Дальнем Востоке, которая получила возможность выхода на международный рынок капитала.

Кредиты этого года - в производство принципиально нового регионального гражданского самолета, в котором участвует КнААПО через "Гражданские Самолеты Сухого". В мае подписано соглашение о приобретении пакета акций Примсоцбанка. ЕБРР совместно с МФК стали акционерами этого регионального банка. Почему именно этот банк? Потому что стратегия ЕБРР - поддерживать капитализацию региональных банков, помогать в улучшении корпоративного управления - это как раз те задачи, которые ставит Примсоцбанк в своей долгосрочной стратегии развития.

И еще на один проект мне хотелось бы обратить внимание. Это первый на Дальнем Востоке проект модернизации муниципальной инфраструктуры. Речь идет о теплоснабжении в Республике Саха (Якутия). Подготовительная работа заняла два года.

Отмечу, что ЕБРР начинал в России работать в условиях, когда долгосрочных финансовых ресурсов ни у кого не было. И сегодня доступность кредитов сроком в 5-7 лет достаточно ограничена, а мы по-прежнему работаем на долгосрочном плече, и такое финансирование остается уникальным.

- Какова сумма инвестиций ЕБРР в Россию за все время его работы? Какие проекты оцениваются как наиболее успешные?

Э. Расмуссен: - С 1991 года совокупный объем финансирования ЕБРР по состоянию на конец 2006 года составил $11 млрд, а если учесть средства тех фондов, которые проинвестированы нашими клиентами, получается, что мы мобилизовали около $33 млрд.

Хочу добавить, что ЕБРР все-таки особенный банк: его задача не только получить прибыль от вложений, но и способствовать расширению свободных рынков, применению рыночной практики корпоративного управления, развитию профессиональных навыков местного банковского и бизнес-сообщества. В связи с этим я хочу вспомнить работу региональных венчурных фондов. Задачей фондов было участие в приватизации компаний через инвестиции в акционерный капитал. $150 млн в эту программу вложил ЕБРР и столько же страны-доноры. На Дальнем Востоке фонд был капитализирован на $30 млн совместно правительством Японии и ЕБРР.

Е. Даныш: - "Дайва-фонд", работавший на Дальнем Востоке и в Сибири в период с 1992 по 2002 годы, входил акционером в приватизируемые предприятия. Потребовались колоссальные усилия по реструктуризации бывших государственных компаний. Тогда такого ресурса, как акционерный капитал, на российском рынке не было. Важно было создать прецеденты и понимание того, как внешний инвестор помогает в повышении стоимости бизнеса.

Экономическая ситуация в регионе была такова, что единственно приемлемыми для инвестиций оказались в основном предприятия пищевой промышленности. Конечно, у фонда были ожидания большей капитализации компаний, но тогда на эти секторы экономики повышенного спроса не было. Не то, что сейчас. Но все они живы и в хорошем состоянии. Уссурийский молокозавод - успешный бизнес. Находкинский мясокомбинат - успешный бизнес. И этот ряд можно продолжить.

- Кроме кредитования крупных проектов и участия в акционерном капитале компаний у ЕБРР есть и программы поддержки малого и среднего бизнеса. Что это за программы и насколько успешно они работают?

Э. Расмуссен: - В 1995 году был организован Российский фонд малого бизнеса. Он был создан для кредитования компаний малого и среднего бизнеса через местные банки. Причем первичной была задача передать местным банкам технологии микрофинансирования. В проекте по всей России участвовало 250 банков в 130 городах. На Дальнем Востоке за это время выдано более 220 тысяч кредитов на сумму свыше $1,8 млрд, причем 80% из них - микрокредиты в размере до $10 тыс. и показатель погашения кредитов на конец 2006 г. - 99,4%. Великолепный результат!

Е. Даныш: - В нашем регионе в этом проекте очень успешно поработал Дальневосточный банк. Он единственный на Дальнем Востоке провел программу полностью и был сертифицирован на банковские технологии по микрофинансированию.

Э. Расмуссен: - Позднее появились Программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий (BAS-Programme) и Программа ТАМ, направленная на реструктурирование управления крупных и средних предприятий. Их также финансируют страны - доноры ЕБРР. В вашем регионе это Япония. Обе программы поддерживают консалтинг как важный ресурс для стратегического развития.

Итоги двух лет работы БАС-программы на Дальнем Востоке признаны успешными, и ее решено продлить до марта 2009 года. За это время удалось запустить в работу 140 проектов по Приморскому и Хабаровскому краям, Сахалинской области с общим объемом финансирования 800 тыс. евро. 85 из них уже закончено. Они связаны с эффективностью менеджмента, уменьшением издержек производства, внедрением систем качества, разработкой бизнес-планов и др.

Благодаря финансированию японского правительства, на Дальнем Востоке заработала и программа ТАМ. В рамках ее реализовано около 10 проектов по оптимизации управления крупных и средних предприятий с участием японских консультантов - специалистов в разных секторах экономики. Они поступают в распоряжение российского директора на 2 года. Предполагается, что они должны обустроить диалог и передачу знаний. Здесь успешность определяется на человеческом уровне.

Е. Даныш: - Например, после оценки одного инвестиционного проекта японским консультантом российская компания решила его отложить, так как увидела весь спектр рисков, которые раньше недооценивала. А было и наоборот: компания сомневалась в необходимости развивать новый сегмент рынка, а консультант подсказал, что как раз самое время идти именно туда. И он был настолько воодушевлен перспективами, что задействовал личные связи и помог принять решение, о котором российская компания теперь не жалеет.

Так что каждый проект - это серьезная работа со стороны заемщиков, полная открытость с их стороны и желание работать вместе. А самый важный результат для ЕБРР в том, что клиенты БАС- и ТАМ-программ обращаются к нам за финансированием. Они подросли, и им уже интересно поработать с акционерным капиталом и большими проектами. Это очень приятно. Значит, малый и средний бизнес крепнет, у него расширяются горизонты. Он уже в состоянии смотреть за пределы одного-двухлетнего планирования.

- Есть ли у ЕБРР программы, помогающие муниципалитетам решать проблемы модернизации городской инфраструктуры? В каких регионах России они более востребованы, а где территории пассивны?

Е. Даныш: - Банк активно работает с территориями и муниципалитетами, разрабатывая долгосрочные программы приоритетных инвестиций и софинансируя капитальные вложения в муниципальную инфраструктуру, включая теплоснабжение, городской транспорт, переработку канализационных стоков и улучшение качества питьевой воды. Всего в России реализуется уже 16 таких проектов.

Нашими клиентами являются Санкт-Петербург, Уфа, Архангельск, Калининград, Коми, Пермь, Ярославль, Тольятти, Республика Саха (Якутия) и др. Самое недавнее соглашение подписано в Казани в конце мая 2007 г. В реализации подобных проектов объединяют свои усилия три участника - муниципальная компания, город и субъект Федерации.

Недавно, был подписан пилотный проект обновления муниципального жилищного фонда в Сургуте. Город берет деньги у ЕБРР и строит дом. В часть квартир переселяет тех, кто проживает в ветхом жилье, а остальные продает по рыночным ценам. За счет этого идет обслуживание кредита и строится следующий дом.

Этот проект хорошо себя показал, и мы готовы распространить этот опыт на другие регионы, для чего нужна команда, которой это делать интересно, политическая воля и готовность к работе по международным стандартам приобретения товаров и услуг.

Э. Расмуссен: - Одной из самых заметных инноваций ЕБРР за последние два-три года стал запуск программы рублевого финансирования. Это стало возможно за счет того, что банк приступил к заимствованиям на местном рынке капитала. Речь идет о рублевых облигациях, выпускаемых ЕБРР. Программа была разработана специально для заимствований муниципалитетам, чтобы убрать валютные риски. Но и в частном секторе все больше российских корпораций интересуются этими долгосрочными ресурсами.

- На встрече представителей ЕБРР в Казани вы подводили итоги 2006 года. Как выглядит Россия на фоне других стран, где работает ваш банк?

Э. Расмуссен: - Наш банк работает в 29 странах. В 2006 году фактический объем операций ЕБРР составил 4,9 млрд евро, а в России он за год увеличился с 1,1 до 1,9 млрд евро. Это 38% годового кредитного портфеля.

- В каких дальневосточных проектах готов участвовать ЕБРР? Какие направления являются приоритетными? Какие остаются проблемными?

Э. Расмуссен: - В середине 90-х годов 60% нашего портфеля приходилось на государственные компании, а сегодня на частный портфель приходится 75%, и мы надеемся, что в дальнейшем эта доля будет увеличиваться.

Среди приоритетов в стратегии развития ЕБРР обозначены развитие муниципальной и транспортной инфраструктуры, программы энергосбережения, более широкое присутствие в российских компаниях, больший акцент на инвестирование в акционерный капитал. Мы продолжаем поддерживать малые и средине предприятия. Мы будем выборочно участвовать в операциях банковских и небанковских финансовых институтов параллельно с мероприятиями по развитию рынков капитала.

В декабре 2006 года приступил к работе Многосторонний Фонд Углеродных Кредитов, управляемый совместно ЕБРР и Европейским Инвестиционным Банком. Этот фонд в 165 млн евро имеет целью выкупить эквивалент 20 млн тонн СО2 в проектах, финансируемых ЕБРР и ЕИБ. В конце мая премьер-министр М. ФРАДКОВ подписал правительственный указ, который создает юридическую основу для того, чтобы Россия могла принять участие в углеродных торгах.

Фонд работает по следующему принципу: когда компания разрабатывает свою инвестиционную программу, в ней выделяется энергосберегающий компонент. Если компания внедряет технологии, позволяющие уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу (есть методики подсчета), стоимость этого невыброшенного газа - углеродный кредит - засчитывается компании в счет оплаты долга. Проекты с высоким потенциалом углеродных кредитов могут быть подготовлены в промышленном энергосбережении, центральном отоплении, водоочистке, модернизации электростанций, угольной отрасли, модернизации газовых и электрических сетей.

Недавний проект энергосбережения "Северстали", профинансированный ЕБРР, имеет в своей структуре углеродный кредит. Сейчас мы изучаем, что можно сделать в нашем регионе.

Еще очень популярная тема - IPO. В дальневосточное представительство стали больше обращаться с этой темой. Компании уже понимают этот финансовый инструмент и его возможности. ЕБРР сейчас работает над новым продуктом в этой области, который, надеемся, позволит делать небольшие проекты - от 1 млн евро до 8 млн евро, при этом наша доля в акционерном капитале традиционно не может быть больше 30-35%.

В заключение хотелось бы сказать: очевидно, что компании все больше переходят к долгосрочному планированию деятельности, и в этом будущее бизнеса ЕБРР на Дальнем Востоке России.