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Приморье лидирует по количеству банков и их филиалов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным ГУ Банка России по Приморскому краю за 2006 г. количество зарегистрированных и действующих на территории края кредитных организаций не изменилось и представлено семью банками и двумя небанковскими кредитными организациями.

В сентябре 2006 г. в Книгу государственной регистрации кредитных организаций были внесены изменения о переименовании ОАО КБ "Большой Камень Банк" в ОАО КБ "САММИТ БАНК". Количество филиалов с начала года уменьшилось с 42 до 40. Из них: 12 - филиалы, расположенные в регионе вместе с головной кредитной организацией; 28 - филиалы банков из других регионов, в числе которых 6 - Сбербанка России.

В 2006 г. на территории Приморского края открыты 3 филиала банков, головные офисы которых расположены в Москве (("Владивосток" КБ "Интеркапитал - Банк" (ООО), №2558 ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) в г. Владивостоке и "Владивостокский" ОАО АКБ "АВАНГАРД")). За тот же период были закрыты филиалы ООО КБ "Востокбизнесбанк" в городах Находке, Лесозаводске, Уссурийске, филиал ОАО АКБ "Приморье" в пос. Лучегорске и филиал ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Дальнегорске. Одновременно в помещениях указанных филиалов открыты дополнительные офисы кредитных организаций.

В 2006 г. два филиала инорегиональных банков, находящихся на территории края, изменили свои названия: Приморский филиал КБ "Дальвнешторгбанк" переименован в Приморский филиал ОАО КБ "Восточный экспресс банк" в связи с изменением наименования головной организации, кроме того, изменено и место расположения (г. Уссурийска на г. Владивосток); Приморский региональный филиал ЗАО "Амурпромстройбанк" - в филиал ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования головной организации.

На территории края действуют 12 представительств банков - резидентов. За 2006 г. тремя банками, расположенными на территории Амурской области, Красноярского края и Москвы, открыты представительства во Владивостоке. ЗАО "Банк Русский Стандарт" открыло представительство в Находке. В целом по количеству действующих кредитных организаций и их филиалов, расположенных в крае, Приморье сохраняет лидирующую позицию среди субъектов ДВФО, уступая первенство Республике Саха (Якутия) по числу филиалов банков других регионов.

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