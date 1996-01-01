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"МАКС" выплатила за гибель приморских бычков более 600 тыс. руб.
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Страховая компания "МАКС" во Владивостоке выплатила животноводческому хозяйству ООО "ИРС" (село Астраханка, Приморский край) за гибель молодняка крупного рогатого скота более 600 тыс. руб. по договору страхования животных.
Почти 80 бычков и телок погибли в результате сильного пожара. Как отмечается в сообщении страховщика, одной из возможных причин возгорания специалисты государственного пожарного надзора посчитали нарушение правил безопасности при эксплуатации в телятнике печи типа "буржуйка".
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