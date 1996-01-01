Восточный экспресс банк разместил еврооблигации

В начале июля ОАО "Восточный экспресс банк" провело успешное размещение еврооблигаций на сумму 5,4 млрд руб. Процентная ставка составила 9,875%, срок размещения еврооблигаций - 2 года.

Как сообщает пресс-служба банка, спрос на ценные бумаги банка превысил предложение более чем в два раза. Основными покупателями евробондов выступили инвесторы из США и Великобритании. Привлеченные ресурсы планируется использовать на развитие розничного бизнеса банка.