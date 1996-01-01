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Участники "народного IPO" "Роснефти" остались в убытке
На годовом собрании акционеров "Роснефти", прошедшем в столице, миноритарные акционеры заявили, что покупка акций во время первого "народного" размещения ценных бумаг госкомпании не принесла им дохода, а многим даже принесла ущерб. Об этом пишет газета "Время новостей".
На собрании в основном участвовали пенсионеры, которые в июле прошлого года в ходе широко разрекламированной кампании купили на свои сбережения небольшие пакеты акций "Роснефти". Однако теперь выяснилось, что дивиденды именно по маленьким пакетам (то есть как раз самым "народным") оказались для их владельцев даже ниже годовых затрат на обслуживание этих акций в банке. Совет директоров "Роснефти" направил на выплату дивидендов 14,1 млрд руб., что составляет лишь 6,6% от чистой прибыли компании. При этом год назад компания обещала направлять акционерам не менее 10% прибыли, отмечает издание.
"Мне непонятно, почему компания докладывает о том, какая эффективная ведется работа, и в то же время направляет на дивиденды такую маленькую сумму, - требовал разъяснений акционер Александр БАНИН. - Ведь даже в банках доходы составляют около 10-12%. А я купил ваши акции. Мне не хотелось бы вот таким дураком умереть!
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