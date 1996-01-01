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Инфляция ударила по овощам
Июнь поставил под сомнение достижимость едва ли не главного показателя финансовой политики Минфина и ЦБ - годовой инфляции в пределах 8%. В итоге 1% роста потребительских цен в первый месяц лета и 5,7% за полгода. Поэтому многие стали пересматривать свои прогнозы.
Так, руководитель центра экономического анализа и прогнозирования Института экономики РАН Александр ФРЕНКЕЛЬ отметил, что после июня "мы поменяли свой прогноз по инфляции на 2007 год с 8,1 на 8,7%. Но я бы не сказал, что ясности стало больше. Многое будет решать июль: что будет с той же плодоовощной продукцией, в области разработок полезных ископаемых?"
Новые данные заставляют по-иному взглянуть на антиинфляционные достижения денежных властей. Сделать это побуждает и то, что цены росли наперекор житейской логике - в то время, когда инфляция обычно снижается, а также явная растерянность чиновников и экспертов перед таким их поведением и необходимостью как-то все это объяснить.
Нынешнюю инфляцию уже назвали "капустной". Плодоовощная продукция действительно сильно и не по сезону подорожала: овощи в целом на 22,3%, в том числе свежая белокочанная капуста - на 35,3%, морковь - на 30%.
Некоторые аналитики связывают этот рост с выдворением иностранных работников с рынков с 1 апреля нынешнего года. В итоге реальные продавцы, не имеющие российского гражданства, вынуждены нанимать продавцов - граждан РФ, что повысило их издержки и сказалось на ценах.
Времени, однако, прошло достаточно, а фактор гражданства все еще продолжает действовать? Невольно приходит мысль, что цены толкает вверх и нечто другое.
Что касается монетарного фактора, то в оценках его влияния на нынешнюю инфляцию аналитики разошлись. Дмитрий БЕЛОУСОВ из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, например, склонен считать, что таковой вообще почти не просматривается. Тем не менее довольно высокий темп роста денежной массы (60% за год - июнь к июню) заставляет думать, что и тут сработали определенные пружинки.
При этом, например, аналитик Сергей НОВИКОВ считает, что "нынешнюю инфляцию не стоит драматизировать. Экономическая история показывает: определенное ускорение инфляции, увеличение государственных расходов, рост доходов населения очень часто сопутствуют экономическому подъему при выходе производства из кризиса. Важно, что доходы населения растут опережающими темпами. Кроме того, Центробанк и Минфин понимают опасность бесконтрольного роста цен".
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