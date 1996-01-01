УК "Тройка Диалог" распространяет паи через "КИТ Финанс"

Управляющая компания "Тройка Диалог" начала распространять паи 11 фондов Управляющей компании через 39 отделений Инвестиционного банка "КИТ Финанс", в том числе во Владивостоке и в Хабаровске. Через отделения банка будут производиться операции с паями всех открытых и интервальных фондов "Тройки Диалог".