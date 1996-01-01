Банк Москвы улучшил условия для малого бизнеса

Как сообщили ДДГ "ЗР" во владивостокском филиале Банка Москвы, теперь банк может кредитовать предприятия малого бизнеса под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Это значит, что клиент может обеспечить залогом только 50% кредита, а на остальную часть ссуды фонд может дать поручительство. Кроме того, банк увеличил максимально возможные суммы кредита для малого бизнеса. По программе "микрокредит" максимальная сумма увеличилась с 1,5 до 3 млн руб., а по программе "кредит на развитие малого бизнеса" - с 12 до 25 млн руб.