www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Плюсы и минусы единого "пластика"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Начиная с 2005 г. российским банкам все энергичнее напоминают о создании единой российской платежной системы. С этой целью Сбербанк создал компанию ЗАО "Сберкарта". Соучредителями новой компании стали: "дочка" Сбербанка "РГ-Лизинг", а также австрийский разработчик системы "Сберкарт". Сбербанку принадлежит блокирующий пакет акций компании в размере 26%.

Перспектива сделать национальную систему конкурентоспособной на фоне признанных пластиковых гигантов VISA и Master CARD и наладить ее технологическую совместимость с другими существующими платежными системами внутри России, и более того, на международном уровне, пока не прельщает большинство российских банкиров. Однако проблема создания единой зоны платежей в области "пластика" не чужда и нашим европейским соседям. В связи с этим Европейский платежный совет недавно принял решение уже к 2010 г. создать единую европейскую платежную зону. При этом модель не предусматривала участия международных систем. К 2010 г. планируется утвердить логотип единой платежной системы в Европе.

"Пластик" по нацпризнаку

Коммерческие банки, осуществляющие деятельность на территории края, пока активно эмитируют пластиковые карты международных платежных систем. Далькомбанк, Камчатпрофитбанк, Примсоцбанк обслуживают карты российской системы "Золотая корона". Банк "Приморье" наряду с международными выпускает в обращение и собственную карту банка.

По словам Андрея ЛАРИНА, начальника отдела продаж розничных продуктов филиала № 2558 ВТБ 24 (ЗАО), локальные платежные системы существуют во всем мире, в Япония - GCB, в Китае - Union Pay.

Локальные карты, как правило, дешевле и имеют на территории своей страны более продвинутый сервис. VISA и Master Card рассматриваются в первую очередь как кредитные карты, используют их для зарубежных поездок, благо конвертация происходит автоматически. На локальные карты граждане получают заработную плату либо заводят их самостоятельно в качестве дебетовых карт. Вместе с тем не исключена возможность пользования локальными картами и заграницей.

За участие в международных платежных системах банки-эмитенты других стран производят отчисления этим же системам. Российские банки - не исключение. Размер первого взноса составляет от $50 тыс. до $250 тыс. (в зависимости от статуса), а ежегодные комиссионные - $12-24 тыс. Да и по требованию платежных систем банки вынуждены держать депозиты на счетах в иностранных банках.

Пластиковая совместимость

Вместе с тем Андрей Ларин замечает, что единая платежная система под эгидой ЗАО "Сбекарт", вероятно, будет работать и придаст некую устойчивость Сбербанку на территории России. В то же время, если говорить о технологической совместимости с международными системами и возможности обращения ее и за границей России, то каждый зарубежный банк будет оценивать это самостоятельно. К примеру, появится ли такая потребность в Турции и Египте, где много российских туристов? Для Китая проблема совместимости с нашей платежной системой вряд ли будет актуальной, т.к. туда совершают поездки, как правило, одни и те же люди.

Однако специалисты ОСБ № 8635 парируют, что микропроцессорные технологии "Сберкарт" также имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют в режиме off-line осуществлять платежи с использованием относительно недорогих устройств. Кроме того, независимость национальной платежной системы от международных платежных систем, гибкость тарифных планов позволяют вовлечь в систему безналичных расчетов по картам предприятия торговли и сервиса розничного, "каждодневного" направления.

Андрей Ларин добавляет, что местные банки могут присоединиться к вновь созданной системе, если она будет дешевле: чем "Золотая корона". У них появится вопрос - есть ли резон рекламировать тем самым Сбербанк либо думать о нейтральной "Золотой короне". На розничном рынке среди обыкновенных граждан карта от единой платежной системы не получит большого спроса, т. к. пластиковые карты сейчас не стоят сумасшедших денег, и более того, их получают бесплатно в рамках "зарплатных" проектах.

Объединим Содружество

Со своей стороны Александр ЗЕЛЕНСКИЙ, начальник Управления пластиковых карт банка "Приморье", полагает, что технологическая совместимость платежных систем внутри России и на международном уровне, в принципе, возможна. Однако международные ассоциации потратили на технологическую совместимость своих продуктов, терминалов, чиповых карт несколько десятков лет. ЗАО "Сберкарт" преследует цель построить "свою" национальную систему, а не совместить российские системы.

Например, в Европе неоднократно заявляли о создании единой европейской платежной зоны. Но при этом операции ведутся по картам MasterCard с единым процессинговым центром в MasterCard. Что касается технологии, то в перспективе быстрее и технологичнее будет работать с единой национальной системой, а не с несколькими. Но единую технологию надо еще создать и довести хотя бы до того же уровня, что и технология международных карт.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru