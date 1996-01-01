Плюсы и минусы единого "пластика"

Начиная с 2005 г. российским банкам все энергичнее напоминают о создании единой российской платежной системы. С этой целью Сбербанк создал компанию ЗАО "Сберкарта". Соучредителями новой компании стали: "дочка" Сбербанка "РГ-Лизинг", а также австрийский разработчик системы "Сберкарт". Сбербанку принадлежит блокирующий пакет акций компании в размере 26%.

Перспектива сделать национальную систему конкурентоспособной на фоне признанных пластиковых гигантов VISA и Master CARD и наладить ее технологическую совместимость с другими существующими платежными системами внутри России, и более того, на международном уровне, пока не прельщает большинство российских банкиров. Однако проблема создания единой зоны платежей в области "пластика" не чужда и нашим европейским соседям. В связи с этим Европейский платежный совет недавно принял решение уже к 2010 г. создать единую европейскую платежную зону. При этом модель не предусматривала участия международных систем. К 2010 г. планируется утвердить логотип единой платежной системы в Европе.

"Пластик" по нацпризнаку

Коммерческие банки, осуществляющие деятельность на территории края, пока активно эмитируют пластиковые карты международных платежных систем. Далькомбанк, Камчатпрофитбанк, Примсоцбанк обслуживают карты российской системы "Золотая корона". Банк "Приморье" наряду с международными выпускает в обращение и собственную карту банка.

По словам Андрея ЛАРИНА, начальника отдела продаж розничных продуктов филиала № 2558 ВТБ 24 (ЗАО), локальные платежные системы существуют во всем мире, в Япония - GCB, в Китае - Union Pay.

Локальные карты, как правило, дешевле и имеют на территории своей страны более продвинутый сервис. VISA и Master Card рассматриваются в первую очередь как кредитные карты, используют их для зарубежных поездок, благо конвертация происходит автоматически. На локальные карты граждане получают заработную плату либо заводят их самостоятельно в качестве дебетовых карт. Вместе с тем не исключена возможность пользования локальными картами и заграницей.

За участие в международных платежных системах банки-эмитенты других стран производят отчисления этим же системам. Российские банки - не исключение. Размер первого взноса составляет от $50 тыс. до $250 тыс. (в зависимости от статуса), а ежегодные комиссионные - $12-24 тыс. Да и по требованию платежных систем банки вынуждены держать депозиты на счетах в иностранных банках.

Пластиковая совместимость

Вместе с тем Андрей Ларин замечает, что единая платежная система под эгидой ЗАО "Сбекарт", вероятно, будет работать и придаст некую устойчивость Сбербанку на территории России. В то же время, если говорить о технологической совместимости с международными системами и возможности обращения ее и за границей России, то каждый зарубежный банк будет оценивать это самостоятельно. К примеру, появится ли такая потребность в Турции и Египте, где много российских туристов? Для Китая проблема совместимости с нашей платежной системой вряд ли будет актуальной, т.к. туда совершают поездки, как правило, одни и те же люди.

Однако специалисты ОСБ № 8635 парируют, что микропроцессорные технологии "Сберкарт" также имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют в режиме off-line осуществлять платежи с использованием относительно недорогих устройств. Кроме того, независимость национальной платежной системы от международных платежных систем, гибкость тарифных планов позволяют вовлечь в систему безналичных расчетов по картам предприятия торговли и сервиса розничного, "каждодневного" направления.

Андрей Ларин добавляет, что местные банки могут присоединиться к вновь созданной системе, если она будет дешевле: чем "Золотая корона". У них появится вопрос - есть ли резон рекламировать тем самым Сбербанк либо думать о нейтральной "Золотой короне". На розничном рынке среди обыкновенных граждан карта от единой платежной системы не получит большого спроса, т. к. пластиковые карты сейчас не стоят сумасшедших денег, и более того, их получают бесплатно в рамках "зарплатных" проектах.

Объединим Содружество

Со своей стороны Александр ЗЕЛЕНСКИЙ, начальник Управления пластиковых карт банка "Приморье", полагает, что технологическая совместимость платежных систем внутри России и на международном уровне, в принципе, возможна. Однако международные ассоциации потратили на технологическую совместимость своих продуктов, терминалов, чиповых карт несколько десятков лет. ЗАО "Сберкарт" преследует цель построить "свою" национальную систему, а не совместить российские системы.

Например, в Европе неоднократно заявляли о создании единой европейской платежной зоны. Но при этом операции ведутся по картам MasterCard с единым процессинговым центром в MasterCard. Что касается технологии, то в перспективе быстрее и технологичнее будет работать с единой национальной системой, а не с несколькими. Но единую технологию надо еще создать и довести хотя бы до того же уровня, что и технология международных карт.