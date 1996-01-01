Домашний полис

Сегодня, по оценкам приморских страховщиков, от общего количества квартир и частных домов края, в которых постоянно проживают люди, застрахованы только порядка 15%.

В связи с тем, что в столице ведется активное обсуждение введения обязательного страхования квартир, игроки рынка ожидают всплеск интереса к этому виду. При этом "никакая "обязаловка" ни по суммам, ни по условиям не сравнится с договором добровольного страхования", - считают страховщики.

Рискуем каждый час

Жилье можно застраховать от рисков: пожар, стихийное бедствие, повреждение водой, кража со взломом или грабеж, противоправные действия третьих лиц. Такой перечень предлагают все компании, которые занимаются страхованием недвижимости. Некоторые компании не включают в риск "повреждение водой" проникновение воды из соседних помещений или прорыв труб. Все подробности условий страхования узнать несложно. Достаточно прочитать "Правила" по страхованию конкретной компании.

Некоторые страховщики, например ОАО "АльфаСтрахование", предлагают и такие "экзотические" риски: падение летающих объектов и их обломков и наезд на здание транспортных средств. По словам начальника отдела андеррайтинга и методологии владивостокского филиала компании "АльфаСтрахование" Лидии ПОПОВОЙ, риск "падение летающих объектов" стал особенно популярным пару лет назад, когда самолеты слишком уж часто сходили с курса. Чаще про этот риск спрашивают владельцы частных домов.

Все эти риски можно застраховать как полным пакетом, так и по отдельности. Также "разделить на части" можно и само жилье. Деление это идентично во всех компаниях: конструктивные элементы (само строение), отделка (ремонт) и движимое имущество. Это может быть как стандартный "домашний" набор: мебель, аудио-, видео- и бытовая техника. А может, и что-то необычное.

"Отдельно можно застраховать и произведения искусства и изделия, изготовленные собственноручно. Стоимость произведений искусства будет определяться в соответствии с оценкой эксперта, а также на основании цен на специализированных аукционных торгах. Стоимость имущества, изготовленного страхователем, будет определена исходя из затрат, необходимых для его повторного изготовления, с учетом износа", - прокомментировал специалист страховой компании МАКС.

Правда, в основном приморцы страхуют более понятные всем ценности: золотые украшения и дорогие шубы из ценных мехов. Реже - специальное оборудование (фотооборудование, оружие, снаряжение для дайвинга и т.д.). При этом стоит учесть, что застрахованное имущество требует особых условий содержания. Например, золотые изделия должны находиться как минимум в запирающейся шкатулке, а оружие - в специальном сейфе.

Все "части" квартиры тоже можно страховать отдельно, выбирая любые риски, от которых компания может вас застраховать.

Кроме того, застраховать можно и свою гражданскую ответственность, как владельца квартиры или квартиросъемщика, перед соседями.

В убытке не останетесь

Тарифы страховых компаний в целом схожи. Увидеть и понять смысл "процентов" проще на примере. "Сосед нашего клиента забыл выключить утюг, в результате потолок и стены квартиры покрылись сажей, выгорели окна, лоджия. Стоимость восстановительных работ составили 86 тыс. руб. Условия договора страхования клиентом были соблюдены, поэтому компания произвела выплату. Отделка квартиры была застрахована на 300 тыс. руб., а стоимость страховки составила 1500 тыс. руб.", - рассказала Ольга НАЛИВКИНА, директор отдела страхования имущества и ответственности компании "Защита-Находка".

При расчете стоимости полиса страховщик учитывает "факторы, влияющие на степень риска". Или повышающие и понижающие коэффициенты. Прежде чем застраховать объект, специалисты стараются тщательно изучить объект. Важно все: год строительства или последнего капитального ремонта, наличие пожарной сигнализации, охранной сигнализации, наличие источников пламени (камин, печь, газ), часто ли жилье остается без присмотра, из какого материала сделаны стены и перекрытия, наличие рядом зон стихийных бедствий (водоемов, нахождение здания в низине, где высока вероятность наводнения и т.д.), страхуется ли дом полностью или только одна комната или квартира, были ли убытки по этому страховому объекту (и их причины) и многое-многое другое.

При расчете стоимости полиса клиенту нужно учесть, что квартира или дом, равно как и все предметы, которые подлежат страхованию, должны быть оценены исходя из их реальной рыночной стоимости, нет смысла ее завышать. В случае, если клиент застрахует квартиру, которая стоит 2 млн. руб. на 4 млн. руб., он заплатит за страховку в два раза больше, а получит ровно столько, сколько эта квартира стоила на самом деле.

С осмотром или без

Квартиру или дом можно застраховать двумя способами: классическим - с осмотром и описью имущества и без осмотра - так называемый "коробочный" вариант. Большинство компаний работают и так, и эдак. Классический вариант предусматривает осмотр помещения, перепись имущества, индивидуальную оценку предметов, выбор клиентом рисков и сочетания предметов, принимаемых на страхование. "Классика" требует больше времени, но это будет индивидуальная программа, которая учтет в буквальном смысле слова все. "Коробочный" вариант страхования проще и технологичнее. "Это тот вариант, который можно поставить на поток, - отметил Сергей СОБОЛЕВ, старший эксперт СК "Приморье". - Вообще работа без осмотра это шаг вперед в работе страховщика. Так работают все западные компании".

"Коробочные" варианты часто называют полисами "эконом-класса", но такие полисы сегодня есть и для коттеджей. Например, в компании "АльфаСтрахование" достаточно фотографии дома. Работает с "коробочными" продуктами и СК МАКС.

Без осмотра компания застрахует объект, который по описанию страхователя укладывается в рамки "коробочного" полиса, а страховая сумма не превышает определенные лимиты по страхованию без осмотра. В каждой компании, которая работает без осмотра, свои лимиты. Помимо того, для исключения мошенничества (когда владельцы приходят заключать договор сразу после события, чтобы получить выплату), страховщики устанавливают "временную франшизу" - отсрочку вступления договора в силу. Например, в страховой компании "Защита- Находка" она составляет 7 дней, в СК "Приморье" - 5 дней, в "Паритет СК" - тоже 5.

Кроме того, даже если при заключении договора страховщик не видит объект, страхователю невыгодно вводить его в заблуждение. Ведь при наступлении события потребуется не только заявление о событии, но и еще документальное подтверждение события и оценка ущерба. Если страховщик увидит, что его с самого начала водили за нос, он откажет в выплате.

Бывает и такое

Прежде чем застраховать объект, страховщик изучит не только его, но и его владельца или человека, который хочет застраховать объект. Человек, который хочет застраховать квартиру, должен документально подтвердить свои имущественные интересы. Если все хорошо, и жилье осмотрено, оценено и принято на страхование, еще нет гарантии, что страховщик сделает выплату. Отказом могут послужить различные нарушения со стороны страхователя: изменения условий, увеличивших степень риска по договору без предупреждения страховщика. Нарушения пожарной безопасности, безопасности проведения ремонтных работ, попытка страхователя изменить картину происшествия, если клиент препятствует тому, чтобы специалист компании посетил место происшествия.

Никогда страховая компания не возьмет на страхование ветхое жилье, жилье, в отношении которого велика степень наступления страхового случая. Вряд ли страховщик согласится застраховать вашу квартиру, если соседи сверху малоимущие алкоголики. В случае, если они вас зальют, а такая вероятность для страховщика очень велика, страховщик выплатит возмещение, но предъявлять регрессивные требования он к этим соседям будет бессмысленно.