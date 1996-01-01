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Куда уйдут северокорейские доллары, пока неясно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе японские СМИ сообщили о том, что перевод северокорейских денег, заблокированных в банке Макао в течение полутора лет, может начаться уже в ближайшее время. Причем предполагалось, что "замороженные" миллионы поступят в некий "дальневосточный коммерческий банк".

ОАО "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк" (Хабаровск) сразу же опроверг информацию о возможности перевода северокорейских денег.

"В ряде статей банком, через который предположительно планируется осуществить перевод средств, принадлежащих КНДР, назывался Дальневосточный коммерческий банк, что российскими и иностранными СМИ интерпретировалось как Дальневосточный Коммерческий Банк. ОАО "Далькомбанк" заявляет, что официальных запросов со стороны участников шестисторонних переговоров, заинтересованных в решении северокорейской проблемы, в Далькомбанк не поступало и никаких официальных переговоров по данному вопросу Далькомбанком не велось", - сообщили в банке.

В интервью японской компании NHK, опубликованном на сайте банка, президент ОАО "Далькомбанк" Андрей ШЛЯХОВОЙ заявил, что официальных запросов со стороны Правительства России к Далькомбанку не поступало.

"Неофициальные запросы мы не рассматриваем в качестве вопросов, по которым банк должен вести какую-либо работу и предпринимать какие-либо меры. До поступления официальных запросов банк не собирается предпринимать какие-нибудь меры", - сказал он.

На вопрос, сколько примерно составляет сумма операций с денежными средствами из КНДР в год, президент Далькомбанка ответил, что она может быть достаточно большой.

"Поскольку Северная Корея территориально является соседом России, в частности, Дальнего Востока, то при благоприятном развитии ситуации в данной стране потенциал сотрудничества с ней мог бы быть достаточно большой", - сказал А.Шляховой.

Не подтверждают информацию о возможном переводе и в Дальневосточном банке (Владивосток), который некоторыми СМИ также интерпретировался как тот самый "дальневосточный коммерческий банк".

Отметим, что невозможность трансферта суммы в $25 млн до сих пор служит главным препятствием выполнению Пхеньяном обязательства остановить его атомный реактор. Представители Северной Кореи смогли получить часть средств, которые хранились в банке "Дельта Азия" в Макао и были заблокированы в конце 2005 г. По данным газеты "Асахи", северокорейская сторона ранее получила $1 млн из $25 млн, заблокированных в банке. Предварительно все средства, хранившиеся на нескольких счетах в японских иенах, евро и гонконгских долларах, были объединены в один счет и переведены в доллары США. Это стало первым шагом на пути к возвращению властям КНДР всей суммы.

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