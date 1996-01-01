МФК и ЕБРР закрепились в Примсоцбанке

Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ снизил свою долю в банке с 22,59410% до 16,94558% после проведения допэмиссии, сообщается в материалах кредитной организации. Свою долю в банке также снизил сын Д.Ярового, член совета директоров Примсоцбанка Александр ЯРОВОЙ - с 24,54945% до 18,41209%. Главное управление Центрального банка РФ по Приморскому краю 4 июня зарегистрировало отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО СКПБ "Примсоцбанк". Согласно отчету, банк разместил 100% акций допвыпуска. Ценные бумаги в количестве 4 233 334 штук номиналом 10 руб. были размещены по закрытой подписке. Цена размещения составила 70 рублей 03 копейки за акцию. В результате размещения 12,64925% акций банка приобрела Международная финансовая корпорация (МФК), 12,35075% - Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).