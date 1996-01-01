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Надежная страховка для судовладельца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многие судовладельцы, заключив договор страхования, чувствуют себя спокойно и рассуждают так: "Если с нашим судном или грузом что-то случится, страховая компания полностью компенсирует убытки". К сожалению, на практике получить возмещение по договору морского страхования бывает не так просто.

Своим опытом в решении подобных вопросов с ДДГ "ЗР" поделился старший юрист ООО "Тихоокеанская юридическая компания" Илья КАИНДИН:

- Практика показывает, что российские судовладельцы часто заключают договор страхования, надеясь, что страховой случай никогда не наступит: страховка оформляется по требованию банка, который выдает кредит, по настоянию партнеров или контрагентов. Обычно судовладелец, не задумываясь, подписывает типовой договор в той редакции, которая предложена страховой компанией, а когда наступает страховой случай, выясняется, что в договоре есть "подводные камни", которые зачастую работают не в пользу клиента. Судовладелец обращается к страховой компании с требованием о скорейшей компенсации ущерба, но компания не торопится с выплатой.

- С чем может быть связана такая задержка?

- Действующее законодательство позволяет включать в договор страхования механизмы, которые позволяют страховой компании отсрочить выплаты. К примеру, в договоре может быть указано, что страховая компания может выплатить компенсацию только после вынесения решения судебными органами. Теоретически это позволяет страховой компании использовать для задержки выплаты любое судебное разбирательство, каким-то образом связанное со страховым случаем. Второй вариант: страховая компания может отсрочить принятие решения о страховой выплате до получения дополнительных гарантий, например от перестраховочных компаний.

Если страховой случай наступил по вине третьих лиц, страховая компания может предложить клиенту такой вариант: она компенсирует часть ущерба, а оставшуюся сумму клиент получает непосредственно от причинителя вреда. Такой подход противоречит смыслу законодательства о страховании, но бывают случаи, когда судовладелец, оказавшись после страхового случая в тяжелом материальном положении, соглашается на получение меньшей суммы, чем положено ему по закону. Есть и другие способы отсрочить выплату компенсации, но хочу подчеркнуть, что большинство проблем можно избежать при грамотном подходе к заключению договора.

- Какие важные моменты должны быть отражены в договоре морского страхования?

- Прежде всего, это простой и понятный порядок действий при наступлении страхового случая и четкий перечень документов, которые судовладелец предоставляет в страховую компанию. Мы рекомендуем указать срок, в течение которого страховая компания обязана рассмотреть заявление клиента и принять решение о страховой выплате. Этот срок можно разделить на два этапа: 1) принятие решения о том, является ли произошедшее событие страховым случаем, составление страхового акта; 2) осуществление платежа в соответствии со страховым актом.

Кроме того, в договоре нужно четко индивидуализировать объект страхования. Это особенно актуально при страховании груза или иного имущества, связанного с торговым мореплаванием. Особое внимание следует уделить арбитражной оговорке. Споры по договорам страхования вправе рассматривать как государственный арбитражный суд, так и специализированный третейский суд, например, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Выбор арбитража зависит от воли сторон.

При заключении договора страховщик обязан ознакомить клиента со стандартными правилами страхования, действующими в этой компании. Мы рекомендуем страхователю получить на руки этот документ и убедиться в том, что предоставленная ему редакция правил является действующей.

- На что стоит обращать внимание при выборе страховой компании?

- В первую очередь на деловую репутацию компании как в России, так и за рубежом. Желательно, чтобы она являлась участником известных и признанных ассоциаций, союзов или других объединений страховщиков. Большие преимущества дает сотрудничество с ведущими мировыми перестраховочными компаниями. Не лишним будет изучить список клиентов страховой компании, в том числе судовладельцев, которые уже получили страховое возмещение.

- Какие дополнительные рекомендации вы можете дать судовладельцам?

- Важно учитывать, что страховая компания никогда не будет решать вопрос о компенсации ущерба до подачи судовладельцем официального письменного заявления.

Перед выходом судна в море нужно убедиться в том, что капитан и члены экипажа знают, как вести себя при наступлении страхового случая.

При формировании доказательной базы большое значение будет иметь информация, содержащаяся в акте о морском протесте, в судовом журнале, показаниях экипажа, т.е. в тех документах, которые составляются сразу после наступления страхового случая. Грамотное оформление этих документов ускоряет рассмотрение дела и выплату компенсации.

При наступлении страхового случая мы рекомендуем судовладельцу производить все свои действия в официальном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства. Нельзя ограничиваться только переговорами с ведущими менеджерами страховой компании, которых в дальнейшем могут заменить, уволить, либо их позиция не будет поддержана руководством компании.

Наконец, если страховщик не выплачивает компенсацию в соответствии с условиями договора страхования, страхователь вправе обратиться с жалобой в Федеральную службу страхового надзора или с исковым заявлением в суд.

www.plco.ru

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