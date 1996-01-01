Экономике прочат стремительный рост

В Санкт-Петербурге состоялся XI международный экономический форум. Выступая на нем, Джеймс ВУЛФЕНСОН, председатель консультационного совета финансовой группы "Сити-групп", особое внимание уделил России. По словам Вулфенсона, сейчас у нашей страны есть две основные проблемы. Первая из них - это демографическая. Вторая - проблема высокой зависимости российской экономики от экспорта природных ресурсов.

Тем не менее, пишет "Утро.Ru", темпы роста некоторых российских компаний просто потрясают мировую экономическую общественность - например, "Русский алюминий" занял ведущие позиции в своем секторе, а "Внешторгбанк" успешно вышел на фондовые биржи.

Вулфенсон также дал некоторые прогнозы относительно экономики развивающихся стран - к 2050 г. она вырастет в 20 раз. Кстати, это относится и к России. В то же время экономика развитых стран увеличится всего в 2,5 раза. Однако существуют и такие страны, где вообще не наблюдается развития экономики: "Есть третий мир, который либо развивается слабо, либо не развивается вообще. В Африке регресс, если рассматривать подушевой ВВП. Более трех миллиардов человек живет на $2 в день, еще один миллиард живет на $1 в день. Мы должны нести ответственность за слаборазвитые страны не только потому, что это справедливо, но и потому, что это влияет на общую экономическую стабильность", - заявил Вулфенсон.

Помимо этого, экономист отметил, что в мире существуют определенные предрассудки по поводу нашей страны - о россиянах привыкли думать как о загадочных созданиях: "За 11 лет нелегко создать инфраструктуру, создать механизм правительства, который бы работал очень гладко, без сбоев. Многим из нас Кремль по-прежнему кажется местом, куда невозможно проникнуть. Он представляется иностранцам явлением во многом необъяснимым. Но те шаги, которые мы делали по пути открытия вашей страны, были очень большими, и мне кажется, что за 11 лет достигнут просто потрясающий прогресс".

В настоящее время мировое экономическое сообщество меняет свои взгляды: по словам Вулфенсона, страны разделились на четыре группы. Это "Большая семерка", динамично развивающиеся Китай и Индия, и Россия, рост ВВП которой составляет 7%.