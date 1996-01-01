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Зарплаты выйдут боком

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Повышение зарплат в последние годы обеспечивается высокими ценами на энергоресурсы. Однако это происходит без адекватного роста производительности труда. Эксперты предупреждают: если тенденция не изменится, через 4-5 лет страна может столкнуться с серьезными проблемами.

Аналитики компании ФБК решили посчитать, как отразилась благоприятная внешняя конъюнктура на зарплатоемкости российского ВВП (соотношение суммарной номинальной зарплаты граждан к объему валового внутреннего продукта). "Получился беспрецедентный рост, - рассказывает директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. - Ничего подобного в последние годы не демонстрировали ни развитые, ни развивающиеся страны". По итогам 2006 года зарплатоемкость ВВП составила 33,3%, что почти на 10 процентных пунктов выше показателя 2000 года. При этом, по данным Евростата, аналогичный показатель в европейских странах почти не изменился. В Норвегии, например, он составляет 34,4%, в Великобритании - 47,1%, в Швеции - 41%. Россия еще отстает по этому показателю от многих развитых стран. Но догоняет она их без соответствующего прироста производительности труда.

По показателю ВВП на душу населения Россия по-прежнему сильно отстает от развитых стран мира в 4-5 раз. Рост реальной зарплаты в последние годы почти в два раза превышал рост производительности труда. Эксперты объясняют это исключительно высокими мировыми ценами на сырье. Как отмечает Игорь Николаев, повышая в таких условиях зарплату, работодатель жертвует той частью средств, которые могут направляться на развитие предприятия. "В итоге это может привести к снижению конкурентоспособности экономики", - комментирует руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ.

Пока такие расчеты - лишь сигнал о надвигающихся проблемах в будущем. Ведь доля валовой прибыли в 2006 году по отношению к ВВП составила 25,7%. "По международным меркам не так мало", - говорит г-н Гурвич. В условиях растущих цен на российский экспорт может расти и зарплата, и прибыль на единицу произведенной продукции без потери конкурентоспособности. "Поэтому опережающий рост реальной зарплаты по сравнению с производительностью труда пока не создавал опасности для конкурентоспособности в целом для экономики, - говорит Евсей Гурвич. - Хотя внутренние проблемы есть: цены растут на сырьевые товары, а зарплата растет во всех отраслях".

Согласно официальным прогнозам, реальная зарплата будет расти быстрее производительности труда до 2010 года. В этот период ожидается снижение мировых цен на товары российского экспорта. А учитывая, что средняя начисленная заработная плата в России по-прежнему остается очень низкой, не теряя конкурентоспособности, ее можно повышать лишь с одновременным ростом производительности труда. "Возможность избежать проблем в будущем еще есть, - полагает Евсей Гурвич. - Ведь сейчас достаточно хорошие макроэкономические показатели, пока высока доля прибыли в ВВП". Но с антикризисными мерами надо торопиться. По мнению Игоря Николаева, настоящие проблемы, связанные с ограничением экономического роста, могут начаться через 4-5 лет.

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